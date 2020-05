Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, cumple hoy 50 años

Emblema del tenis femenino tanto en Argentina como en el mundo y la más destacada en la historia de ese deporte en el país, Gabriela Sabatini cumple hoy 50 años.

La única argentina ganadora del US Open e innumerables premios más, que hasta tuvo su medalla en los Juegos Olímpicos, ya retirada profesionalmente, transita los días de cuarentena en Miami, aunque está radicada en Suiza.

En diálogo con Sebastián Torok, de La Nación, hizo un repaso de su vida y su carrera a modo de balance por su cumpleaños.

"Estoy esperando poder volver a Suiza, donde vivo, sin embargo me siento una privilegiada. Estoy en Miami y acá se puede hacer deporte, y eso está muy bueno, pero estoy esperando el momento de volver a mi lugar".

La tía de Oriana Sabatini dijo que está acostumbrada a viajar permanentemente y con esto de la cuarentena la trabaja mucho la cabeza y a veces no sabe qué hacer para no pensar.

Al recordar su infancia, Gaby rememoró su Villa Devoto natal donde aún tiene familiares y amigas y le gusta ver cómo creció el barrio e ir a la heladería de siempre y destacó que su infancia siempre está guardada en un lugar muy especial.

Respecto de su vida dedicada al deporte, Sabatini afirmó: "El tenis me dio más de lo que me quitó. Soy una afortunada de lo que viví. Pude viajar, conocer el mundo y tener amigos en todos lados", y siguió: "De otra manera no lo hubiera podido hacer". También confesó que ese deporte le dio mucho crecimiento y madurez y la ayudó mucho a superar su timidez, dado que era muy introvertida.

Ahora, sin presiones, practica paddle, esgrima, yudo y otros deportes en forma amateur, y si bien no participa de torneos, entrena todos los días por lo físico y porque es un cable a tierra.

Por último, afirmó: "Soy una privilegiada. Hice todo lo que quise hacer y lo sigo haciendo. Tener esa posibilidad es mucho. Me siento orgullosa de lo que fui, de lo que entregué y de lo que dejé esos años, pero ya no me tomaría las derrotas como si fuera el fin del mundo y tampoco me exigiría tanto. Me tomaría las cosas con más tranquilidad" y para finalizar dijo "Cuando termine la cuarentena, lo primero que voy a hacer es ir a abrazar a mis seres queridos, tomar un café con mis amigos y también ir a tomar un helado".