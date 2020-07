Gerard Piqué llegó al Camp Nou en bicicleta

View this post on Instagram

🎥 El Presidente riding back from the Camp Nou yesterday without a helmet and crossing a red light😂😂😂. Love this guy 😂❤️. . . . . . . . . . . . #fcb #fcbarcelona #barca #barça #football #training #soccer #messi #suarez #griezmann #terstegen #barcelona #laliga #forcabarca #futbol #busquets #pique #leomessi #puig #fati #forçabarça #followforfollowback #follow #follow4followback #dejong