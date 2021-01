Guido Morán presenta en exclusiva su lanzamiento "Karma"

Presente en la escena teatral desde los 15 años, cuando participó de su primer casting para Pepito Cibrián y quedó entre miles de aspirantes, Guido Morán sigue haciendo camino propio.

Porque, a la par de su crecimiento sobre el escenario, el artista oriundo de Necochea también fue dándole forma a esa faceta musical que hoy lo encuentra como una de las promesas del pop.

Y es que ahora, el cantante acaba de lanzar con total éxito su single y video “Karma”, el prólogo de una historia distópica y de un álbum que contará el camino hacia la aceptación personal y la deconstrucción social, para luego, dice, lograr la construcción personal.

Un camino ascendente que ya superó, con el lanzamiento del videoclip de su single, las 300.000 reproducciones en tan solo las primeras 48hs.

“Estoy muy contento de llegar a este punto y de seguir haciendo. Me gusta crear universos que tengan que ver con la metáfora. Mi arte no tiene que ver solo con entretener sino con tratar de que haya un mensaje, de que sea útil. ¨Karma¨ muestra un mundo paralelo, donde el personaje que estará a lo largo de todo el disco empieza a darse cuenta que todo lo que creó a su alrededor no le funciona como tal, porque fue creado desde el ego, el consumismo. Es una crítica social a cómo estamos viviendo y una invitación a reflexionar. Me gusta crear temas en los que la premisa sea una pregunta. ¨¿Cuál es tu Karma?¨ sería ahora”, dice Morán.

Quien conoce mucho de la autogestión y trabajó por años para el “Dúo Pimpinela” y en otros proyectos independientes, forjando una extensa lista de incursiones como productor, director artístico, puestista y diseñador.

“Mi experiencia y formación vienen desde el hacer, desde que me vine a vivir solo a Buenos Aires a mis 15 años. Formé mi propia productora, perdí ahorros en un musical que escribí y estrené, pero nunca esperé a que el teléfono sonara, lo hacía sonar yo. En mis comienzos hasta me cosía la ropa de mis shows. Hace años que vengo escribiendo y componiendo mis canciones, porque notaba que como actor no tenía voz propia. Me di cuenta que si quería hacer de mi arte algo útil, tenía que asumir la responsabilidad de tenerla. De ahí surge todo, de la necesidad de tener voz propia”, detalla el multifacético artista sobre su compromiso social.

Y es que, en 2018, Morán fue nombrado por el INADI como embajador de buena voluntad, a raíz de una lucha contra el bullying. Con el tiempo también llegaron sus incursiones en el Personal Fest, el Lollapalooza y otros festivales, además de giras por otros países y ser elegido para telonear al grupo “Fifth Harmony”.

“Hoy trabajo tanto para mis proyectos como para el de otros artistas. Ahora salió ¨Karma¨ pero se viene el disco, ¨República del Karma¨, que va a tener 11 temas. Prácticamente tengo el disco terminado y también tengo muchísimas ganas de colaborar con otros artistas argentinos con los que estoy en contacto. Lo que se viene es mucha música y, ojalá, cuando la pandemia termine, poder tocar en vivo, porque extraño mucho esa experiencia”, concluye el artista de cara a 2021 plagado de proyectos.