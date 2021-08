Guido Süller presentó a su novio, Federico: "Me da alegría"

Para el amor no hay edad; así lo demostró Guido Süller quien acaba de presentar a su novio Federico con quien se lleva una diferencia de 40 años.

La pareja se mostró por primera vez oficialmente en Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo, el pasado fin de semana y en "El club de las divorciadas", frente a las cámaras, sellaron su amor con un beso.

Orgulloso de su nuevo amor, Guido pidió que lo muestren en un primer plano para que se luzca su rostro y fue ahí donde se pudo constatar su cara de niño.

"Hay mucha diferencia de edad, por eso costó traerlo a la televisión, por las críticas, pero tiene 21 años, es mayor de edad", aseguró el arquitecto. Ante la pregunta de los panelistas, tomó la palabra Federico para contar cómo se conocieron: "Nos conocimos por Instagram no sabía bien quién era Guido Süller. pero sabía que era famoso", dijo.

"Yo estaba viendo las historias y ahí apareció Guido. Miré su muro y dije ¡qué facha!, entonces le mandé un mensaje que él me contestó con un corazón", comenzó su relato. Más relajado continuó: "Después lo empecé a chamuyar a ver si era o no. Empezamos a hablar durante semanas hasta que me mandó un audio en el que confirmé que era él".

Oriundo de Zárate, dijo que aceptó la invitación de Guido y fue a verlo a su casa. El piloto interrumpió la charla para decir que la mamá de Federico tiene 40 años, y es admiradora del mediático.

El joven novio contó que se dio cuenta de que era una gran persona, de gran corazón y humilde. También que aún no lo presentó en su familia integrada por sus padres y sus 5 hermanos. Ante la sorpresa de todos, confesaron que hace 3 años que están juntos.

En la charla, Guido hizo referencia a su anterior relación con Tomasito, con quien se casó legalmente, pero aún no quiere hacer el divorcio. Si bien firmaron un acuerdo prematrimonial, su ex tiene algunos beneficios que no quiere perderlos y posterga el divorcio también para evitar el escándalo mediático.

Recordando las últimas peleas con Tomasito, Guido, de 60 años, rememoró una de las últimas: "Me hackeaste el Instagram, me arruinaste el e mail, me clonaste el wapp, hermano sos un tóxico no puedo estar con una persona así. Me decía textual mis publicaciones, con puntos y comas y en un programa de TV me enteré que me había clonado el teléfono".

Ahora la vida volvió a sonreírle a Süller de la mano del joven barbero, que vivió anteriormente en la isla y pescaba. "Es rústico a pesar de la cara de muñequito que tiene, tiene la simpleza del chico del interior, sencillo, sano trabajador", elogió orgulloso a su nueva pareja.

Como otras tantas veces, Guido recalcó: "Yo lo único que necesito es afecto. Una compañía para poder compartir mis cosas, tener una charla para no estar tan solo. No soy muy exigente".

"Tardé mucho en traerlo a la TV. Sé que después de esto van a haber muchos comentarios. No me gustaría estar leyendo cosas desagradables en las redes", afirmó y para finalizar definió su nueva relación: "Está lleno de sueños, me da alegría. Federico es una bocanada de aire fresco".