José María Listorti pensó que tenía coronavirus

La semana pasada, José María Listorti comenzó con síntomas que fueron una alarma ante la situación del COVID 19. "Tuve problemas para respirar y por eso decidí ir a la guardia del Sanatorio Los Arcos", dijo en el programa "Hay que Ver", que conduce junto a Denise Dumas.

"Me hicieron el hisopado y me trasladaron a un ala preparada para el COVID 19 y me dijeron que en el sanatorio no había ningún caso", lo que me tranquilizó aún más.

En el lugar, no podía tocar nada como protocolo para la prevención. Ahí permaneció durante 24 horas hasta que le dieron los resultados de los estudios, los que le dieron negativo. Por ese motivo, "JoséMa", pudo regresar al programa y desde ahí contó lo que le había sucedido.

¡Menos mal!