Jennifer Lawrence confirmó su embarazo

Lo que al principio era sólo una sospecha, finalmente se confirmó: Jennifer Lawrence está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el galerista de arte Cooke Maroney, con quien se casó en octubre de 2019.

La actriz de la saga "Los juegos del hambre", tiene como consigna mantener preservada su vida personal y ni siquiera tiene redes sociales, aunque sus fans hicieron una en su nombre en la que publican el día a día de la actriz. Ante las evidencias en su cambio físico, fue su representante quien dio la feliz noticia.

No obstante, el representante de Jennifer Lawrence fue quien confirmó la noticia a la revista People. Además, el portal Daily Mail compartió unas fotos de la actriz caminando por NYC y con su inminente pancita a flote.

PLEASE LOOK AT HER JENNIFER LAWRENCE IS PREGNANT I'M CRYING pic.twitter.com/QNHEQCNoq5