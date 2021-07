Julián Weich: nuevo parte médico sobre su estado de salud

Julián Weich se encuentra atravesando un duro momento tras haberse contagiado coronavirus. El conductor tuvo que ser internado y "está consciente con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse".

En medio de esta situación, su médico, Mario Fitz Maurice, brindó un nuevo parte: “Sigue estable. Ayer estuvimos hablando un rato a la noche y hoy a la mañana seguía con los mismos parámetros, lo cual es realmente bueno, porque la estabilidad es un marcador de buen pronóstico. El que no esté empeorando es una buena noticia y el que esté estable es mejor noticia aún”, explicó en diálogo con Maby Wells, compañera de Weich en radio La Uno.



De acuerdo al especialista, Julián Weich continuará en terapia intensiva hasta que sea posible bajarle el oxígeno. “Si eso está bien, iremos hablando a ver cuáles son las decisiones a tomar”, aseguró.

Confirman que Julián Weich no está vacunado contra el coronavirus

En diálogo con "Nosotros a la mañana", Carolina Papaleo, compañera de "Vivo para vos", habló sobre el cuadro que presenta Weich y dio detalles sobre su presente. Además confirmó que "no está vacunado".

"Yo me fui de vacaciones, cuando volví él ya estaba aislado. Yo le había dicho que para mi estaba resfriado, porque estaba muy congestionado. Finalmente el hisopado le dio positivo.", comenzó Papaleo.



Luego, agregó: "Él después me contó que tenía un turno hace 15 días, pero no sé porqué no se vacunó. No sé por qué si tenía el turno no lo hizo. Son decisiones personales, la vacuna no es obligatoria. Cada uno puede decidir si se la quiere dar o no. Yo estoy a favor." "Creo que es la salida para que no se agraven los cuadros de covid", sentenció.

