Karen Reichardt se corona como celestina virtual

Se define como una eterna consejera, la clase de amiga a la que siempre y de manera espontánea le va a surgir alguna recomendación. “Por más que vos no me preguntes te lo digo (risas):Mis hijos me dicen que más geminiana no se consigue. Es que siempre me gustó todo lo referido a la comunicación. También el que las personas se conecten”, reconoce Karen Reichardt (51), quien protagonizó una producción fotográfica en su casa de Pilar, una espectacular residencia de estilo francés, que resume su cruzada romántica por los solos y solas.

Y es que la empresaria y conductora desde hace unos cuatro años viene organizando encuentros y fiestas para que la gente pueda conocerse en un entorno amigable. Una iniciativa que surgió entre su grupo de amigas y que bautizaron “Connecting People”. “Dijimos: hay que conocer gente nueva. Yo estaba sola en ese momento, ellas también y no éramos de usar Tinder. Puse mi casa, una amiga trajo una amiga, amigos trajeron amigos y así se hizo un grupo. Yo, además, soy muy presentadora de amigas y después ellas terminan siéndolo entre sí. De las fiestas con 20 personas en mi casa, que hacía en verano y en el parque, pasamos a lugares más grandes porque se fue sumando mucha más gente”, explica Karen.

“Luego comenzamos con las reuniones en Azul Profundo, que tienen un lugar abajo divino. Ahí ya se compraba el menú, porque eran 150 personas. Así se iban conociendo los grupos…en un momento lo hice una vez por mes. No era algo que me dejara dinero, no tenía ese fin. Era para gente sola, que no estuviera comprometida o casada, con ganas de vincularse y con una edad. Porque eso tiene que ver, hay mucha gente con 50 años que son como discriminados en un bar. No a todos los lugares puede entrar cualquier persona. Tenés 60 y de repente en determinados espacios no te sentís del todo cómodo. Acá la onda era poner música que nos divertía, desde las 21:00 horas disfrutar del menú y las 00:00 horas se inauguraba la parte de abajo y venía el baile, que duraba hasta las 3 de la mañana, no más. Dos amigas más y yo oficiábamos de anfitrionas”, detalla la empresaria y creadora de 'Amores Perros', la boutique canina que también encierra su otra pasión: los animales.

“Invitábamos por redes sociales, nuestros Facebooks, porque todo era muy casero. Y quedaba gente afuera, gustaba. La idea era que lo disfrutara personas a partir de los 40 solteras y hasta los 60. Creo que la edad marca, no voy a negar ese prejuicio que tengo. Esos matrimonios que de repente se llevan tantos años me resultan raros. Que me critiquen. En todo este tiempo habremos hecho unos 20 encuentros. Esperaba a la gente en la puerta, porque soy muy anfitriona. Todos los que iban sabían que tenían que estar abiertos a conocer a otros. Y eso, para nuestras generaciones puede ser algo difícil. Se formaron algunas parejas, tampoco le hice el seguimiento, pero supe de algunos casos”, agrega Reichardt sobre los cruces que logró generar.

Y, sobre su rol de anfitriona, agrega: “Reconozco que era algo que me estresaba, toda la previa, la organización…pero lo hacía igual. Es que tengo el problema de perfección, tema que traté mucho por años en terapia Me gusta ser Celestina…Si puedo conectar a alguien con otros ¡ni hablar! Este año y después de llegada de la pandemia el ¨Connecting People¨ sigue pero se trasladó a lo virtual. Ahora lo hago con vivos y a través de mi Instagram. La nueva versión llega cada viernes, a las 22:00 horas. Hago lo mismo, conecto gente que en la semana ya me cuenta quién es, conozco sus nombres, otros por ahí no, porque los saco en vivo. A veces hay lío, porque la gente no sabe que apretar (risas) y en los primeros me volvía loca, estaba con el abanico al lado. Alguien me ayuda porque hay cosas que no aprendí todavía”, admite Karen, quien pese a no dominar tanto como quisiera el mundo tecnológico, le pone empeño para seguir con su objetivo.

“La idea es que crezca un poco más, pero bueno vamos de a poco. La gente se anota, cuenta de sí misma, no hay que pagar nada. Después con toda la información hacemos los vivos. Les paso recomendaciones como que tengan una buena luz. ¿Si soy una Cupido en tiempos de pandemia? (ríe) No sé, ¡Ojalá! Me encanta. El otro día alguien dijo que soy como Roberto Galán. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Es algo muy de mi signo, géminis, me lo decía mi hija…esto que hago. Hace rato que no hacía algo que disfrutara tanto”, confiesa la conductora. Recién hace unas cuatro semanas inició este nuevo “Connecting People” en modo Instagram.

“Por ahora solo hicimos cuatro. El otro día estuvo una sexóloga y pegó muy bien, porque la gente no dejó de preguntar y participar y en un rato tenemos a un sexólogo para hombres. Lo lindo es que se están formando grupos que van hablando entre sí inclusive durante el vivo. Esta vez si me gustaría tener un seguimiento. Hace poco sorteé una luz y un chico dijo que si ganaba se lo regalaba a otra chica que estaba conectada. Y finalmente él se lo ganó y quedaron en verse. Veremos qué pasa…”

–¿Y usted cómo está en el plano amoroso? ¿Encontró el amor en este tiempo?

–Estoy bien y acompañada (risas) No soy de decir nada, ni quiero agregar mucho más por tengo un bajo perfil en ese sentido. Parezco sola porque hasta mis hijos que son adolescentes y no me dan ni bolilla (tienen 20 y 18) me piden que ni los nombre. Ahora mi vocación es unir gente. La realidad es que hay mucha que está sola. Yo lo estuve muchos años. Las relaciones están difíciles, hay mucha soledad.

–¿Por qué lo cree así?

– A veces pienso que por momentos hay una grieta entre hombres y mujeres. Los hombres están como cansados de tanto feminismo y ellas, frente al machismo. Están como competitivos. Hombres y mujeres no se aguantan entre sí, hay que bajar un cambio desde ambos lados.

