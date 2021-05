La dura confesión de Roly Serrano: "Intenté suicidarme"

Invitado al programa "Es por ahí", que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño, el actor Roly Serrano confesó que atravesó una profunda depresión y que intentó suicidarse tirándose al río, pero que "un ángel" lo salvó justo.

El actor de El Marginal, entre otros tantos éxitos recordó el momento más triste de su vida, vinculado al fallecimiento de su mujer "el ser que más amaba de toda mi vida".

Roly rememoró que mientras hacía temporada en Carlos Paz, una periodista se acercó a su casa para hacerle una nota, lo que él aceptó advirtiéndole previamente que no iba a hablar de su vida privada.

"Si me preguntas algo de mi vida privada, te apago el grabador", le aseguró. Pero una vez que la reportera puso play, la primera pregunta al actor fue "Cómo estás" y como una catarsis natural, Serrano le contestó: "como el tujes, porque estoy esperando morirme, me estoy matando. Empecé a hablar de qué me pasaba y después salió la nota y se armó un lío mediático que nunca me hubiera imaginado", comenzó su relato y dijo que cuando finalizó la entrevista, la periodista y la fotógrafa lloraban, "no me había dado cuenta de todo lo que había hablado en esa nota, las cosas que había dicho".

El actor compenetrado, en el relato, continuó recordando ese terrible momento de su vida. "Cormillot me agarró de una oreja y me internó un mes en su clínica. Yo estaba en un estado depresivo que no sabía que tenía. Estaba como el típico gordo que dice ´de algo hay que morir´, ´es la que me voy a llevar´", y ahí detalló el momento en el que quiso poner fin a su vida.

"Estuve al borde de tirarme al río pero me pasó algo que considero mágico. Siempre pensé que tengo ángeles que me cuidan. Tuve muchos accidentes muy fuertes en mi vida y siempre salí ileso y esto se lo atribuí a los ángeles que me estaban cuidando".

Roly relató con crudeza ese momento crucial "estaba en el río al borde de la dársena. Caminé hasta ahí, el agua está a 3 metros. Sentía un dolor insoportable porque estaba por perder al ser que más amaba en mi vida. A mi mujer la amaba y daba la vida por ella y ella también sabía que se estaba muriendo".

Casi como volviendo a aquel momento, Serrano siguió: "llego a ese lugar y estaba por tirarme. De ahí no salgo porque no se nadar, no tenés manera de trepar ni de agarrarte porque hay paredes".

Fue en ese momento en el que contó el instante en el que su vida dio un vuelco: "Estaba solo y escucho: ´buena noches´ y un señor aparece y me dice ¿cómo le va?, qué lindo es tenerlo en el barrio porque usted es un ser muy especial y nosotros estamos muy orgullosos de tenerlo acá, porque es un gran actor y una persona que cada vez que dice algo, ayuda al pensamiento de alguien y agregó que le confesó que tendrá muchas cosas que hacer en un futuro".

El intérprete de "El sapo", dijo que en ese momento, mientras lloraba desconsoladamente, giró su cabeza para decirle gracias y esta persona ya no estaba y no había forma de que se haya ido, por lo que supuso que era o alguien dentro de su cabeza, o tal vez el ángel del que siempre habla.

El actor dijo que al día siguiente fue a la clínica a ver a su mujer, como lo hacía diariamente, hasta que falleció y desde entonces empezó a comer para llenar los espacios vacíos, por lo que llegó a pesar 190 kilos.

Internado en la clínica de Cormillot bajó los primeros 10 kilos y dentro de esa institución fue consciente de su estado depresivo y hacía terapia regularmente. "Ese fue un mes de aprendizaje"

Ahora, ya recuperado, Serrano recordó que tuvo que engordar mucho para interpretar a Maradona por indicación del guión, en cambio para ponerse en la piel de "el sapo", en el Marginal, fue una decisión suya para armar el personaje, pero decidió que nunca más se iba a lastimar. "Fue una estupidez mía, no era necesario".

LP