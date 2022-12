La emoción de Dibu Martínez tras la victoria de Argentina: "Salgo de un lugar muy humilde"

Dibu Martínez se convirtió en uno de los héroes de la gran final del Mundial Qatar 2022. El arquero de la Selección nacional fue uno de los personajes principales para que Argentina se convirtiera en campeón.

Tras la definición por penales, nuestra Selección corrió y se abrazó como nunca. Y los gritos desde la tribuna los apoyó en todo momento. Minutos después, los jugadores comenzaron a dar notas y el primero fue Dibu Martínez, que se mostró sumamente emocionado.

"Fue un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de m... de vuelta y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos era que era el destino sufrir. Nos ponemos 3 a 2 y nos cobran otro penal... casi nos meten dos goles", comenzó a decir Dibu Martínez.

Seguido a esto, y ya entre llanto, el arquero aseguró: "No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como este. No tengo palabras". En cuanto a los penales dijo que los vivió tranquilo. Y por último señaló que se lo dedicó a su familia. Salgo de un lugar muy humilde, me fui de muy joven a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos".

Dibu Martínez en la final del Mundial /Foto: AFP.

Argentina ganó el mundial de Qatar 2022

Argentina ganó el mundial de Qatar 2022. Ante Francia y en penales, la Selección de fútbol se quedó con la copa del mundo. Desde Doha, los jugadores dejaron su alma dentro de la cancha y tras un 120 minutos de juego, se quedaron con el premio mayor.

Este domingo en el estadio Lusail Iconic, en un dramático partido final, Argentina se convirtió en Campeón del Mundial de Qatar 2022.

Dibu Martínez en la final del Mundial /Foto: AFP.

Lionel Messi de penal, a los 23 minutos, y Ángel Di María, a los 36', y un tercer gol de Messi en el alargue le dieron el triunfo al equipo nacional en un primer tiempo que hizo vibrar al país. El cuarto gol lo hizo Messi en los penales definitorios, mientras Paulo Dybala hizo el quinto, para el sexto darle lugar al de Montiel. Dibu Martínez, por su parte, atajo dos tantos que hizo gritar a más de 43 millones de argentinos.

De esta forma, Argentina conquista la tercera corona mundial de su historia, luego de Argentina-1978 y México-1986.