La emotiva confesión de Mariana Genesio: quiere ser mamá y que Pampita sea la madrina

Luego de su performance de Shuffle en La Academia, Mariana Genesio Peña escuchó atenta las disculpas públicas de Pampita quien en su presentación anterior le dijo Mariano. Aclarado el tema, la jurado confesó que será la madrina de sus hijos.

En ese momento, Mariana, de 40 años, le dijo "Me quemaste la noticia" y Tinelli, que quedó absolutamente sorprendido por lo que escuchaba, pidió saber más. Fue entonces que la participante se refirió claramente al tema:

"Tenemos una amiga en común con Pampita, Erika Halvorsen y con ella decidimos tener un hijo en un tiempito y mi amiga me dijo decile a Caro que se la madrina, y ella aceptó más que feliz"

Pampita, embarazada de 8 meses y con la sensibilidad a flor de piel dijo: "Me muero de amor". De esta manera también dejaron en claro que entre ellas no hay diferencias.

Las disculpas públicas de Pampita

En la presentación anterior de Genesio en la pista de ShowMatch, la mamá de Benicio, Beltrán y Bautista le dijo Mariano en vez de Mariana y las críticas le llovieron instantáneamente.

Apenas finalizó la grabación del programa, Caro le mandó un mensaje a Mariana para pedirle disculpas y ayer, volvió a tocar el tema.

"Me descomprimió, me tranquilizó. Sos un amor de persona y eso habla de tu humildad, tu seguridad en la vida y de la empatía. Me llevé lo mejor de ese día porque yo estaba angustiada y del otro lado ella fue muy cariñosa", a lo que la participante contestó: "Yo te agradezco a vos que enseguida me llamaste pidiéndome disculpas y la verdad le dije que a mi no me ofende. Yo estoy muy en paz con mi origen biológico, estoy muy relajada. Mi nombre es Mariana desde más de la mitad de mi vida y a Caro la amo".

Fue en ese momento en el que la esposa de Roberto García Moritán, metió la pata al revelar el secreto: "Además soy la madrina de sus próximos hijos", algo que quería dar a conocer la protagonista de la historia.

LP