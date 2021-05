Mariana Genesio Peña debutó como la gran revelación en La Academia 

Mariana Genesio Peña debutó este martes en la pista de La Academia junto a su compañero Rodrigo Jara. “Me intimidas un montón” fueron las palabras de la actriz al enfrentar por primera vez a Marcelo Tinelli.

“Para mí estar acá era un sueño que me debía desde chiquita. Yo veía Ritmo de la noche. Tengo mis recuerdos de cuando volvíamos de Carlos Paz con mi familia y yo me ponía a hacer la tarea para el lunes y sonaba la canción del programa. La veía entrar a Xuxa y yo soñaba con ser una rubia, divina y millonaria” recordó entre risas.

Luego, a pedido del conductor, recordó como fue su frustrado encuentro hot con Mick Jagger. “Yo estaba en un after party de los Oscar (con Nicolás Giacobone, su expareja, guionista de Birdman). Después de la entrega tenés muchas fiestas y esta era la última, organizada por el mánager de Madonna, a la que van megafamosos, un poquito copeteados todos”, empezó recordando.

Y continuó: “Estaba bailando, divina y me dicen que hay alguien que me quiere sacar a bailar. Me doy vuelta y veo a un viejito todo flaquito, y pienso: ‘¡Mirá qué canchero el viejito!’. Cuando se acercó, le reconocí la jeta y me puse a bailar con él. En un momento, se puso medio cariñoso y me quiso como apoyar la pierna. Un poquito que me quiso besar, yo me asusté y salí corriendo porque estaba mi marido ahí, en la fiesta. Fui corriendo a buscar a Nicolás, le conté que Mick Jagger me había querido chapar. Y él me dice: ‘¿Pero vos sos una boluda? Te lo tenías que haber chapado. Es una leyenda del rock and roll’ culminó entre risas.

Luego de recorrer toda la pista con el “cubo al cuadrado”, la primera en darle su devolución fue Pampita Ardohain. “Te abrazaría. Te quiero y me encanta que estés acá, Mariana. Se nota que ya estás como loca ensayando y poniéndole el corazón. Hay cositas para corregir: en la caminata, tenés que estirar las rodillas y las puntas de los pies en los trucos. Esas dos cositas, para empezar... Es cuestión de ensayo, ensayo y ensayo. Fue un placer a la vista y espero que lo disfrutes, de todo corazón” comentó la conductora de Pampita Online.

Jimena Barón también resaltó la destreza de Mariana Genesio Peña y dijo: “Sos la revelación. Me parecés hermosa. En la sesión de fotos te vi muy seria y pensé que ibas a ser aburrida, como muchas de las actrices que participan del programa. Pero tenés mucha hambre, se nota que querés estar acá. Más allá de que sos espectacular y por momentos era un show, parecía Las Vegas, hay cositas en los trucos que mejorar. Pero la propuesta me pareció espectacular, estuvieron súper conectados. Estoy fascinada con vos”.

Guillermina Valdes agregó: “Estoy como Jime: sos una estrella. Vi una leona, pero por momentos eras una serpiente moviéndote. Vi lo de la rodilla que marcó Caro, porque yo también lo tengo por tener las piernas muy largas. Y el final estuvo un poquito desprolijo, por eso no te pongo un 10”.

Y finalmente Hernan Piquín cerró la devolución del jurado diciendo “La propuesta me encantó. Es la primera pareja que movió los cubos hacia nosotros. Estuvo precioso. Tenés que tener cuidado con las rodillas y las terminaciones. Me encanta que estés en el programa y que cumplas tu sueño”.

De este modo, la pareja se llevó la calificación más alta de la noche con 24 puntos. En su cuenta de Instagram, Genesio publicó las fotos de su debut muy agradecida.

Francisco Ferreyra