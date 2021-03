La mamá de Rocío Oliva tildó de "cucaracha" a Dalma Maradona

Desde la triste muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre pasado, cada día se agrega un nuevo capítulo referido a las causas de su muerte. Ahora, Mónica Islas, la mamá de Rocío Oliva, apareció en escena y no dudó en tildar de "cucaracha" a Dalma Maradona y referirse en durísimos términos a Claudia Villafañe y a Gianinna.

La comunicación telefónica en "Polémica en el Bar" entre Rocío, panelista del ciclo, y Villafañe, en la que la tensión y las acusaciones entre ambas ex de Maradona, fueron los temas preponderantes fue también el motivo que incitó a la madre de Oliva a salir en defensa de su hija.

Ayer, en Intrusos, en comunicación telefónica con Rodrigo Lussich, Mónica habló sin filtro: "Por favor decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo, que cuando yo hable las dejo a ella y a la madre, chiquititas".

La respuesta de la señora fue por los dichos de Dalma en los que se refería con orgullo a su madre e irónicamente le decía a Oliva, qué pena que ella no tuviera una madre como Claudia. Algo que a la señora le cayó muy mal y por eso decidió hablar en Intrusos.

Totalmente involucrada en sus palabras, Islas continuaba su descargo: "Que conmigo no se metan, ni hablen de mi como madre", y remató: "Yo no soy una chorra".

Sin dejar dudas del desprecio que les tiene a las hijas de Diego y a Villafañe, la señora se refirió sin medias tintas: "Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha", dijo refiriéndose a la mamá de Roma, y agregó: "Rocío tiene la madre que le tocó, pero que no me tilden de chorra, vividora y mentirosa en el mundo entero", para finalizar, agregó: "Ayer Claudia les mintió a todos".

Así se da comienzo a un nuevo y triste capítulo del final de Diego Maradona, quien, por el contrario, llenó de felicidad al mundo entero.

La polémica frase de Rocío Oliva tras su cruce con Claudia Villafañe

Claudia Villafañe y Rocío Oliva mantuvieron por primera vez en televisión un picante intercambio al aire de "Polémica en el Bar" cuando la empresaria hizo un llamado al ciclo que conduce Mariano Iúdica. “Si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos los que están defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía”, dijo la ganadora de MasterChef

Claudia aseguró que también tenía vínculo con Diego antes de su muerte. “Tengo llamadas de Diego del día 21 de noviembre. Que no lo hiciéramos público, no quiere decir que no habláramos. Los dos sabíamos separar muy bien las cosas”, disparó.