Sucesión de Maradona: Gimnasia de La Plata le debería una suma millonaria al astro

A pesar de que pasaron más de 100 días desde que murió Diego Armando Maradona su fallecimiento y la sucesión de sus bienes y su dinero siguen en boca de todos y ahora la justicia platense puso el ojo en el último club que dirigió Gimnasia y Esgrima de La Plata ya que aseguran que el club quedó con una deuda millonaria con el "Diez".

Desde la justicia habrían pedido que dicho dinero ingresara a la sucesión pero desde el club platense le informaron a el Diario El Día de esa localidad que el dinero (se estima que son unos 6 millones de pesos) ya lo habrían hecho. En tanto en la sede judicial afirman que aún no están notificados del pago.

El administrador judicial de la sucesión de Diego Maradona, Sebastián Baglietto, con el patrocinio letrado del abogado platense Gustavo Gulayin, ya intimó a Gimnasia para que presente la documentación con los comprobantes de pago efectuados y también pidió que el club de la calle 4 deposite en las cuentas abiertas del expediente de la sucesión las sumas que se adeuden en el plazo de 10 días de haber recibido la comunicación.

Desde el club le explicaron al diario que pagó al momento de la muerte de Maradona 3.806.000 pesos en noviembre por conceptos varios. Igualmente fuentes cercanas a las partes explicaron que el club le debería aún más dinero a Diego en concepto de imagen, contratos y trayectoria.

Lucía Galán reveló que Claudia Villafañe le pidió que no fuera a despedir a Diego Maradona

Lucía Galán habló por primera vez desde la muerte de Diego Maradona. La integrante del dúo Pimpinela mantuvo una apasionada relación a inicios de los 80 y fue uno de los grandes amores del Diez.

A pesar de mantenerse al margen de la polémica familiar, la artista confirmó en LAM que fue Claudia Villafañe fue quien le pidió que no asistiera al velatorio de Diego, realizado en la Casa Rosada el pasado 25 de noviembre.

"No sé si Claudia (Villafañe) me quiere o no pero me pidieron que no vaya. Yo respeto esos momentos y respeto la situación difícil que están pasando los hijos. Yo mandé un Whatsapp y me dijeron que no fuera. De todas maneras, nunca intenté adueñarme de la historia de nadie y siempre tuve mucho respeto", dijo en LAM.

Luego, se refirió a cómo veía el entorno de Diego y su posición en la vida. "Él tenía miedo de quedarse solo con él mismo y revisar su vida, sus cosas. Siempre estaba rodeado de bufones, de gente que le dijera a todo que sí y que era el campeón. Su ego fue el que lo destruyó. Hay una parte de él que no quería enfrentarse consigo mismo", tiró.