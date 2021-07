La enorme escenografía de La Voz, encendió cada una de sus luces para el ingreso de Jassiel Colmenares, la participante que con su vestidito adolescente, el cabello largo suelto y ensortijado, acompañó su andar tímido hasta el centro del escenario. Comenzó la música y la joven se transformó cuando comenzó a interpretar "Dónde está mi gente" de J Balvin.

El jurado atento escuchaba y se produjo un impacto cuando Jassiel modificó una parte de la letra de la canción: "Y aunque yo no lo creía, estoy en La Voz Argentina", que hizo que los hermanos Mau y Ricky, pulsaran el botón repentinamente, además de bailar al ritmo del tema. Pocos segundos después, hizo lo mismo, Ricardo Montaner.

La participante Jassiel Colmenares, de La Voz, emocionó al clan Montaner: "Se me pararon todos los pelos"

"!Dios, qué manera de romper!", dijo Ricky con la expresión en todo su cuerpo y a los gritos. Por su parte, La Sole le preguntó de dónde era: "Soy de Venezuela", contestó la participante ante el salto de los hermanos que festejaron la coincidencia y fueron corriendo hasta donde estaba su padre. "¡Cómo tira la tierra!" expresaron.

Ricardo Montaner, emocionado por la empatía con la participante, le dedicó una palabras y recordó: "Cuando me tocó hacer la temporada pasada, me encontré con paisanos maravillosos, esos paisanos llenaron mi corazón y al programa de alegría porque si bien hoy es un pueblo que está muy sufrido y necesita aire libre, limpio y sentirse en libertad nuevamente, han salido unos exponentes no sólo en la música sino que muchos venezolanos han tocado la puerta de Argentina y le ha abierto los brazos. Me los encuentro en todas partes, trabajando en restaurantes, repartiendo comida, y me emociona saber que estás buscando tu futuro que los sueños que quedaron allá han perdido", dijo criticando duramente la política del gobierno caribeño.

"Hoy no se trata de que elijas a Mau y Ricky o a mí, se trata de que elijas el camino hacia su futuro y con cualquiera de los 2 te va a ir maravilloso", agregó.

Mau tomó la palabra y agregó: "Estoy muy feliz en este momento, estoy de acuerdo con mi padre. Yo doy gracias a Dios por la Argentina porque cada vez que yo llegaba a este país me han recibido como si fuera argentino y doy gracias a Dios por este país. Aquí empecé a vivir mi sueño. Muchas veces cuando uno está empezando uno empieza a sentir frustración con ciertos lugares y en el caso de Argentina no fue así para nosotros, siempre nos prestó sus oídos y siempre nos dieron muchísimo amor".

La participante Jassiel Colmenares, de La Voz, emocionó al clan Montaner: "Se me pararon todos los pelos"

"Eres extraordinaria y te deseo lo mejor porque la canción no es fácil, es extremadamente difícil y la hiciste tuya y no se parece nada a lo que hace Balvin y la parte que agregaste me dio escalofrío, se me pararon todos los pelos y agradecí a Dios por haber dado la vuelta".

Ricky para finalizar le dijo: "Qué honor poder escucharte, que seas de Venezuela y disfrutar juntos de este hermoso país. Me gustaría que seas de mi equipo", a quienes finalmente Jassiel eligió.