La voz argentina: así fue el debut del reality que reemplazará a Masterchef Celebrity

Una nueva temporada de La voz argentina comenzó este jueves con Marley como maestro de ceremonias.

El reality de Telefe pretende reemplazar a Masterchef Celebrity con una apuesta fuerte en los jurados con Lali Espósito, Mau y Ricky Montaner quienes estarán acompañados por los ya clásicos Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Esta tercera etapa del certamen contará con Stefi Roitman, quien será la host digital y que estará a cargo de animar a las distintas propuestas.

El programa también tendrá a la cantante Emilia Mernes, quien será la coach en la instancia “El regreso” y que se dedicará a acompañar a todos aquellos participantes que queden eliminados en el primer ciclo.

Como es tradicional, La Voz Argentina tendrá cinco fases: las audiciones a ciegas, las batallas, los Knockouts, los Playoffs y la gran final donde solo uno se consagrará como ganador.

La voz argentina: una participante cantó un tema de La Sole y en Twitter la acusaron de plagio

Durante el formato de La Voz Argentina cada jurado realiza la conocida "audición a ciegas". En esa instancia, cada magistrado se queda de espaldas en su sillón y se da vuelta cuando quiere a algún participante en su equipo.

Así fue el caso de Pilar Franzotti de Chaco, quien interpretó el tema Brindis, de La Sole. La joven logró cautivar al jurado y fue solicitada por Ricardo Montaner y también por la cantante de Arequito para integrar su team.

Finalmente, la joven eligió formar parte del equipo de Montaner, a pesar de su predilección y fanatismo por Pastorutti.

Pero mientras el programa estaba al aire, en Twitter hicieron referencia a ese tema en particular y un usuario acusó a la artista de atribuirse la autoría de la canción.

"La Sole pasando por Sadaic al final del programa", dijo el follower pero la cantante no dudó en contestar: "El tema no me pertenece, me lo compuso Afo Verde en un momento difícil para mí. Pasará él".

