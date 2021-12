Lía Crucet, en grave estado: aseguran que está "sin retorno"

Lía Crucet está atravesando un grave estado de salud. De acuerdo a su pareja, Tony Salatino, la querida artista presenta un estado de deterioro muy delicado y deberá ser internada en un geriátrico.

“Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”, aseguró Salatino al sitio "Teleshow".



“Es una desgracia, ya más no se puede hacer. Las habitaciones acá estan arriba y la traje acá abajo porque no puede caminar mucho por la operación de la cadera. Es lo que nos tocó, y aunque yo no tengo ningún apuro la internación es la única alternativa que me sugirió el médico, así que es muy doloroso, pero es así”, agregó sobre el difícil cuadro que transita Lía Crucet.



La última aparición de Lía Crucet

En medio de la difícil enfermedad que transita, en agosto pasado fue la última vez que se pudo ver a Lía Crucet. Fue en el marco de su cumpleaños, en donde su familia decidió hacerle un emotivo festejo.

En esa fecha, la artista celebró la llegada de sus 69 años. Visiblemente desmejorada pero con muchas ganas de salir adelante, tuvo su íntimo festejo con una torta adornada con flores y un cartel brillante que decía "Feliz Cumple". Una botella de champagne y un desayuno que recibió de regalo, completaron el festejo de la cantante quien en su cuenta oficial de Twitter publicó: "Festejando mi cumple. Gracias por los saludos".



