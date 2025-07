Facundo, el hijo de Carlín Calvo, recordó la última charla que tuvo con su padre: “Peleaste lo suficiente”

Facundo, el hijo de Carlín Calvó fue totalmente honesto y sincero sobre cómo se siente al ser el hijo de un artista tan reconocido y querido a nivel nacional. También contó detalles íntimos de la relación que lo unía con su padre y dio a conocer cómo fue la despedida entre ellos.

Facundo, el hijo de Carlín Calvo, recordó la última charla que tuvo con su padre

“Ya podés descansar, peleaste lo suficiente” fueron las últimas palabras que Facundo le dijo a Carlín en el contexto de su fallecimiento, y así lo recuerda, con una profunda admiración y respeto.

Facundo Calvo

Recuerda con simpatía cómo fue crecer tras bambalinas, jugando en los escenarios, trasnochar, estar con su padre en la salida del teatro y estar de cerca en contacto con el público y la gente. Y por supuesto, conocer a personalidades y celebridades como Diego Maradona y Ricardo Darín.

El joven explicó que debido a ser el hijo de un actor con tanta trayectoria, pudo abrirse camino más fácilmente en el mundo del espectáculo, gracias a los contactos de Carlín. En diálogo con Fernando Dente, expresó: "Creo que tengo el timing de la comedia que él tenía, es lo que me sale naturalmente y que me siento bien".

Carlin y Facundo Calvo

Ahora bien, Facundo Calvo también manifestó la responsabilidad que tiene posicionarse siguiendo la misma profesión que su padre y destacarse con su propia impronta. El hijo de Carlín ha trabajado en diversas producciones de teatro, cine y televisión, como “Me duele una mujer”, “100 días para enamorarse”, “El encargado” y “Convivencia obligada”. Pero la que sin dudas destaca es la obra de la que fue parte a los 22 años “Lección de anatomía”, la obra que también integró su padre cuando tenía la misma edad.

Sin embargo, en conversación con Dente explicó que Carlín nunca lo vio actuar: “Me hubiera gustado que me vea, obvio, hubiera sido muy lindo para ver qué me dice, si le gustó o no le gustó. Y también para que directamente me vea actuar”.

Facundo junto a Carlos Portaluppi, Nicolás Cabré y Meme Funes

Sobre su vida con Carlín Calvo, Facundo contó que no todo fue diversión, escenarios y personalidades, también vivió momentos difíciles debido a la enfermedad crónica del actor y a las adicciones de su padre: "Fue difícil crecer con el problema de salud de papá. Después de los 10 años, hubo momentos más lindos y más feos". El último accidente cardiovascular implicó un largo proceso de recuperación y rehabilitación, y su hijo decidió acompañarlo en cada momento.

Facundo y Carlín

Hoy, Facundo Calvo continúa construyendo su camino profesional con una mirada propia, sin dejar de reconocer la influencia de su padre. A través de sus palabras, dejó en claro cuánto lo marcó esa relación y cómo vivió, en carne propia, tanto la admiración del público hacia Carlín como las dificultades que atravesaron juntos. Con respeto y honestidad, recordó los momentos compartidos y la huella que su padre dejó en su vida personal y artística.

J.O