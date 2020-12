Lola, la hija de Hernán Drago aseguró ser un "poco celosa" de su papá

Centennial por definición, de lunes a viernes a las 21:00 horas, Lola Drago (14) hace un paréntesis en su lista de series y películas para ver televisión de aire y sintonizar “Bienvenidos a bordo”, el programa que conduce Guido Kaczka y en el que su padre, Hernán Drago (45), brilla todas las noches. Por un instante, la brecha generacional se acorta para que padre e hija se rían juntos. Algo de eso motivó a Lola a seguir los pasos de su papá y animarse a proyectarse como una modelo, profesión en la que su padre construyó una gran carrera.

La adolescente cuenta si imagina un futuro en televisión y cómo vive esta cuarentena tan especial para ella que hizo que su padre y su madre, Bárbara Cudich (44), recientemente separados, hayan vuelto a convivir para compartir más tiempo con sus hijos.

—¿Te gustaría seguir los pasos de tu papá en el modelaje?

—Sí, todavía no sé de qué quiero trabajar pero por ahora me encantaría.

—¿Qué otras cosas te atraen del trabajo de tu papá? ¿Te gustaría estar en televisión?

—Me gusta que viaja y conoce lugares nuevos. Me gusta que salga en la tele sabiendo que hay personas esperándolo detrás de cámara para que salga a bailar (risas) y los mensajes que le dejan después.

—¿Te atrae la música o la actuación?

—Me encanta la música, escucho la mayor parte del día. También a veces canto pero me da vergüenza delante de otras personas, no soy tan extrovertida como mi papá (risas). Sinceramente, no me considero buena en la actuación (risas), prefiero más el hockey, que practico desde hace un año y medio.

—¿Cómo te llevás con la fama de tu papá?

—Me gusta que sea famoso, lo único que no me gusta es cuando viaja mucho en épocas cuando no había cuarentena por algún desfile o algún compromiso, y eso hace que no pueda pasar tantos días seguidos con él.

—¿Es cierto que le controlás los mensajes que le llegan de sus fans en las redes sociales?

—(Risas) Me gusta leerlos porque algunos piropos me hacen reír. También me gustan los mensajes lindos que le dejan, me hace sentir que en serio mi papá le hace bien a muchas personas y que es buena gente.

—¿Sos celosa?

—Me considero celosa pero no tanto, sólo con algunas cosas en especial. Igual la mayoría de las veces me lo guardo para mí, no hago escenas de celos ni nada de eso.

—¿Cómo te llevás con la pandemia, teniendo en cuenta que tus papás volvieron a convivir?

—Bien, con muchas ganas de salir y ver a todas mis amigas. Hace poco por suerte pude volver a hockey y eso lo necesitaba bastante para despejarme un poco con el tema de mis papás que ya están separados. Podría haber sido peor. Papá está grabando la mayor parte del día, entonces comparto tiempo con él a la noche, antes de dormir, y con mi mamá, como está en casa, estoy mucho con ella también.

—Siendo una centennial, ¿Te aburre la televisión de aire comparada con las redes sociales?

—Sí, casi nunca veo la televisión, sólo cuando estoy con mi papá que ya está con la tele prendida, pero si no, elijo antes las series o películas.

—Sin intención de que se entere su papá, ¿Estás de novia?

—(Risas) No, no estoy de novia. Tampoco sabría decir si mi papá es celoso con eso porque nunca estuve de novia. Pero conociéndolo yo creo que me diría que si yo estoy feliz con el novio que tenga, él también.

—Muchos jóvenes en estos momentos de crisis piensan irse a vivir afuera para estudiar o trabajar, ¿A vos te gustaría irte a estudiar a otro país?

—Todavía no pensé mucho en mi futuro, pero si sigo la carrera de mi papá, sí me gustaría empezar afuera.

—¿Qué pensás de este momento de pandemia?

—Pienso que fue algo inesperado que nos tomó por sorpresa a todos y jamás imaginamos, por lo menos mis amigos y yo, atravesar algo igual a mis 15 años. Tener que adaptarnos a una comunicación 100% virtual, fue romper con lo conocido. Lo que más me preocupa a nivel personal es la salud y el bienestar de mis seres queridos, mis personas amadas en edad de riesgo. Mis abuelos por ejemplo. El aislamiento social es algo que psicológicamente nos afectó a la mayoría. Con respecto al país, deseo que cuanto antes llegue la vacuna, para la tranquilidad general de nuestra población, y a nivel mundial, que estemos cada vez más unidos, conectados e informados, para crear entre todos un mundo cada vez mejor.

Producción Sol Miranda

Make up Tevy Salgado