Marta Fort, heredera del mediático empresario y una de las figuras emergentes de la moda, fue la invitada estelar de +CARAS (Caras TV). En una entrevista íntima con Héctor Maugeri, la joven de 21 años habló con total honestidad sobre su vínculo con su hermano mellizo, Felipe Fort, y opinó sin filtros sobre las novias que han pasado por su vida.

La entrevista, cargada de emoción, recuerdos y momentos de humor, fue también un homenaje a Ricardo Fort, una de las figuras más populares y excéntricas de la televisión argentina. A lo largo de la cálida charla, hubo espacio para conocer la vida íntima de Marta y su prometedor futuro artístico, como también el universo de su reconocida familia. Uno de los pasajes más destacados fue cuando la modelo habló sin filtro sobre las relaciones amorosas de su hermano mellizo, con quien mantiene un vínculo de profunda complicidad.

Ricardo Fort y sus hijos, los mellizos Marta y Felipe. Según Forbes Argentina, dos de los herederos más poderosos del país.

La opinión de Marta Fort sobre las novias de su hermano

Felipe Fort mantuvo hasta principios de 2024 una relación con Priscila Godoy, un noviazgo que tuvo gran exposición en redes sociales y medios. Sin embargo, su separación fue confirmada en abril de ese año, cuando ambos eliminaron las fotos compartidas.

Cuando Maugeri le consultó cómo era su vínculo con las parejas de su hermano, Marta, con su sinceridad característica, respondió: “Soy muy desconfiada y más con mi hermano. Tengo esto de hermana protectora. No me gusta que le pase nada, que se aprovechen de él porque aparte él es muy bondadoso, y dador, y cero desconfiado”.

Luego, agregó: “Él debe pensar que como él es bueno, todo el mundo es bueno. Yo soy más prejuiciosa con él y su entorno. Yo lo trato de cuidar, no es que con cada chica que veo pasar tengo algo puntual. Soy brava”. Además, con humor, también compartió una anécdota: “Con la ex, que estuvieron dos años, recién al año y medio me empecé a llevar bien con ella”, reveló entre risas.

Con madurez, la hija de Ricardo Fort se definió como alguien que cuida mucho a su entorno y que aprendió, con el tiempo, a no ser tan bondadosa. “Él abre más la billetera que yo. Pero yo la abro con quien creo que vale la pena, es muy difícil. Antes, cuando era más chica, era muchísimo más dadora, cero desconfiada. Por eso ahora soy todo lo contrario”, explicó.

Los herederos de Ricardo Fort: Marta y Felipe tapa de la Revista CARAS.

“Felipe es más ligero con ese tema... no quiero hablar mal de él. Ya es mayor, es responsable y sabe lo que hace”, sumó con una sonrisa, sin perder el tono de cariño fraternal.

Siendo autocrítica, recordó algunas experiencias negativas que vivió con sus amistades y vínculos pasados. “Hubo amigos y chicos que me gustaban que se aprovecharon de mí, pero aprendí. Ya estoy más madura con una alarma programada”, reveló con honestidad.

Marta Fort sobre su presente sentimental: “Estoy bien como estoy”.

Por otra parte, abordando su presente sentimental, Maugeri le preguntó si estaba en pareja. La influencer, con pocas palabras, dijo todo: “Estoy bien como estoy”. De esta manera, dejó en claro que por el momento no está en pareja ni tiene apuro por estarlo.

La entrevista de Marta Fort con Héctor Maugeri en +CARAS (Caras TV) dejó al descubierto una faceta poco conocida de la heredera del Comandante. Más allá de su imagen en redes o sus proyectos personales, se mostró como una hermana madura, sincera y protectora.