Los hijos de Wanda Nara volvieron al cole: El detalle que preocupa a Benedicto

Ayer, junto con la llegada del otoño en Francia, los hijos de Wanda Nara regresaron a la escuela de forma presencial. Valentino, Benedicto y Constantino y las pequeñas Francesca e Isabella, lucieron impecables sus uniformes y las niñas con sus típicas colitas con importantes moños se sacaron la foto familiar en la casa, antes de ir a la escuela.

La empresaria, que plasma cada momento de la vida tanto de ella como la de sus hijos, esta vez publicó: "Primer día de clases en Francia. Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro...la frase de Benedicto de esta mañana 'Yo estoy nervioso pensando en Francesca', ella habla mucho italiano y no se si la van a entender, eso me tiene preocupado´", manifestó el niño demostrando el gran amor que se tienen entre hermanos.



Wanda continuó con el detalle de ese importante día: "La más pequeña, Isi, entró y se sentó en su escritorio. Su adaptación fue saludarnos y decirme vayan con Franchi porque quizás llora. El mayor, Valu, abrazó a sus hermanos y esperó a que cada uno estuviera con sus nuevos compañeros...El grupo más fuerte sin dudas lo formamos en casa", dijo Wanda Nara.

No cabe duda que el compromiso de Wanda con su familia es por demás destacable. Están siempre juntos y se los ve muy felices.



A partir de la publicación de Wanda Nara en las redes, recibió innumerables muestras de felicitaciones y buenos augurios y entre tantos, se destacó el de Susana Giménez quien le escribió: "Qué linda familia Wanda. Te felicito. Besos y Felicidad"