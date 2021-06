Ricardo Montaner, en familia: "Sueño con tener otro nieto argentino"

Celebrar en conjunto los eleva y motivos sobran. A meses de su primer lanzamiento musical colectivo, que vio la luz la Navidad pasada, el afamado clan le adjudica a Dios el exitoso recorrido de “Amén”, un pendiente menos en su lista de deseos y primer sencillo de “Fe”, el nuevo álbum de Ricardo Montaner (63), recientemente lanzado a las plataformas digitales. “Más allá de ser una canción es algo que compartimos y nos acercó aún más entre nosotros. En nuestra carrera esa era una pregunta casi obvia y nos lo decían siempre. Pero fue esperar a tener el tema y el mensaje correcto”, coincide el dúo Mau (27) y Ricky (30) sobre el hit mundial grabado, escrito y producido junto a su papá, su hermana Evaluna (23) y Camilo Echeverry (27).

Con más de un compromiso que trasladó a parte de los Montaner a la Argentina –como la producción de su propia serie documental y las grabaciones del reality “La Voz”– la promesa de otro highlight familiar cuenta los días para concretarse: su primer live streaming grupal, desde República Dominicana al mundo, el próximo 12 de junio. “Diez años más adelante vamos a poder mirar hacia atrás y decir: “Wow, compartimos algo tan bonito que impactó en la vida de tanta gente que hicimos juntos y que al mismo tiempo nos muestra todo lo que podemos lograr como familia”, añade Mau mientras Ricardo, que este diciembre cumplió el sueño de sus nietos al llevarlos a la nieve, completa: “Estábamos todos en Nueva York, metidos en una casa y en la última etapa, previo al lanzamiento de la canción, yo no podía concebir el sueño ¡Mis hijos me contenían a mí! Y no solo terminó saliendo bien sino muchísimo mejor de lo que todos vaticinaban”.

Los Montaner en la producción exclusiva para CARAS.

—¿Fue una excusa más para seguir alimentando esta comunión familiar?

Ricardo Montaner: —Cualquier excusa es válida cuando se trata de compartir y estar juntos. Ya sea para hacer un asado. Nosotros tenemos un idioma común, que es lo que más me llama la atención y lo que más me gusta. Podemos estar hablando de música todo el día, da igual si es un día de trabajo o feriado, para nosotros es un placer. Y lo que pasó con la canción nos lleva al pensamiento de que debemos seguir haciendo cosas juntos. Las familias merecían un mensaje de amor, unión y directo desde el corazón.

Ricky Montaner: —A todos nos preguntaban ¿Cuándo se van a juntar? Y era esperar a tener la canción, tenía que ser algo más profundo. Sabíamos que teníamos algo que podía ser muy importante e impactar en muchas vidas.

—¿Consideran que sentó un precedente en sus carreras individuales?

Camilo Echeverry: —Cien por ciento, las mejores cosas de mi vida me han pasado cuando me he metido a compartir con ellos, mi familia. Hace 6 años que mi carrera empezó a tener siquiera una puerta abierta, cuando empecé a dar pasos adelante como autor. Y no puedo creer que después de tanto tiempo no hubiéramos hecho una canción juntos antes. Pero sin dudas era algo que mi corazón tenía pendiente, que las personas que han seguido mi carrera también lo estaban esperando.

Los Montaner en la producción exclusiva para CARAS.

—¿Tener a Ricardo como capitán de equipo fue un “plus”?

Mauricio Montaner: —Fue hermoso porque hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos antes, él ha sido mi capitán como músico durante muchísimos años y yo fui su baterista. Pero más allá de eso, es mi papá. Como cuando yo tocaba en su banda, eso era una conexión que solamente nosotros vamos a saber lo importante que fue y que es para nosotros como padre e hijo. Es hermoso tenerlo como capitán, como líder, como todo.

—Ricardo: —¡Yo estaba en un estado de ansiedad! Porque era la primera canción de mi nuevo álbum y quería que todos los cañones apuntaran hacia el mismo lado. En algunos momentos me atacaba también la inseguridad. Lo que quiero reconocer es que en ellos tenía siempre la respuesta, me decían: “Tu quedate tranquilo porque esta canción es muy grande y con un potencial enorme”.

—La última Navidad la pasaron juntos y siempre se las ingenian para que no falte nadie. ¿Viajar en bloque es algo innegociable?

Ricardo: —No, no es negociable y la que gerencia ese tipo de líos es mi esposa Marlene (Rodríguez). Recuerdo cuando ella estaba planeando nuestro primer viaje a la India y Mau y Ricky dijeron que no, porque seguramente iban a estar haciendo una promoción. ¿Qué pasaba? Que Marlene preparaba el viaje de todas maneras, compraba los boletos y reservaba los hoteles. Al final ese viaje lo hicimos por insistencia de ella y nos pasó que nos fascinó y hemos vuelto a ir varias veces. Entonces las cosas en manada hay que aplicarlas porque dan un buen resultado. Ella es la verdadera capitana, es la que nos va trazando el camino que tenemos que seguir como familia.

Los Montaner en la producción exclusiva para CARAS.

—¿Y en ese camino, la conexión con Dios es un pilar inculcado en su casa?

Ricardo: —Yo pienso que hay cosas que no se inculcan como tal, inculcas o enseñar a contar, a sumar, son cosas que se aprenden de manera sistemática. Pero hay cosas como la fe, la presencia de Dios en tu casa que la mejor manera de mostrarla es vivirla. Entonces nosotros vivimos en esa circunstancia, nuestra creencia, nuestra fe vive presente en todo lo que hacemos. Ellos empezaron a sentir el amor de Dios desde el amor mismo de la familia, entonces obvio que luego tu los juntas y los vas orientando pero el amor de Dios, el niño, lo siente desde que está en la cuna, desde que es chiquito.

Mau: —Una de las cosas que más me han gustado de mi familia es que mis padres jamás nos forzaron a nosotros hacer nada, que podría llegar a ser un error porque uno como ser humano tarde o temprano se da cuenta. Y cuando a uno la obligan tiende a causar por algún motivo el efecto contrario. En el caso de mis papas siempre fue más como un ejemplo lo que ellos nos daban, de lo que ellos sentían y lo que a ellos les funcionaba y lo que ellos tenían para nosotros. Era más como 'Wow, yo quiero eso'. Y de chiquito yo fui, desde los 10 empecé a ir a la iglesia y disfrutaba ser músico ahí y tocaba en la iglesia y de apoco fui descubriendo cómo era mi relación con Dios, que es muy distinta a la relación que tiene mi mamá y mi papá. Y con el tiempo eso fue un click.

—Ahora que ya no convive con sus hijos, Ricardo. ¿Experimentó el síndrome del nido vacío?

Ricardo: —Lo estoy experimentando ahora. Empecé a experimentarlo desde octubre del año pasado. Porque Evaluna y Cami se mudaron a vivir a Bogotá. Porque el nido vacío tiene mucho que ver no necesariamente porque no duermes en casa sino porque te mudaste. Cami y Eva están viviendo allá ahora. Y Mau también cumplió 3 años de casado y lleva 3 años mudado y Ricky también tiene ya varios años mudado. Y lo estoy sintiendo ahora y es duro. Ya no veo esas mesas multitudinarias que veía a la hora del almuerzo y de la cena, eso ha cambiado. Marlene y yo estamos literalmente solitos.

Mau: - Tienen unos perros que se encargaran de hacer la bulla que hacíamos nosotros

Ricardo: —Los perros han ayudado mucho a surfear la soledad, la verdad que no es que son buenos sustitutos pero ayudan a estar un poco más distraídos y que no nos pegue tan duro.

Los Montaner en la producción exclusiva para CARAS.

—¿Volver a ser abuelo podría suplir esta ausencia?

Ricardo: —Sin duda, ya me puse de acuerdo. Primero con Mau y con Evaluna. De que cuando tengan bebés van a vivir con nosotros. Los vamos a criar nosotros.

Mau: — (Risas) Me encanta, me estoy enterando pero me fascina, yo feliz. Te voy a decir algo, a mí me quitaría un peso de nervios que tengo porque ustedes me criaron tan bien y yo salí muy bien la verdad. Y no lo digo por mí, yo estoy hablando bien de mis papás. Hicieron un tremendo trabajo porque son unos tremendos padres y me da nervios porque yo no sé si yo lo voy a hacer tan bien, me dejaron la vara muy alta.

Camilo: —Yo estoy a la espera de que eso suceda con alguno de mis vecinos (señala a Mau y Ricky) vamos a ver sí Dios permite…

Mau: — Yo creo que yo seré el primero sin duda en tener. Y que después posiblemente Camilo. Estamos todos en un momento en que se nos está acercando un poco más. A Ricky le va a tomar mucho más tiempo que a nosotros porque ni siquiera se ha casado. Pero estoy emocionadísimo y siento que para mí va a ser ya, no estamos embarazados pero estoy en este momento buscando.

Los Montaner en la producción exclusiva para CARAS.

—A más de un año de la boda de Evaluna y Camilo. ¿Cómo impactó la noticia de otro casamiento en la familia? ¿Los preparativos involucran a todos?

Ricky: —Sí, claro. Todos vamos a ser parte de la boda como espero que entre todos me ayuden a pagarla (risas). Van muy bien los preparativos y estoy muy emocionado. Ahora estamos buscando los distintos lugares donde podría llegar a ser la boda, estamos entre varios. Y emocionados por este nuevo paso. Para mí lo importante es que Stefi (Roitman) tenga la boda de sus sueños y yo con que ella esté ahí para mí va a ser perfecto. Sin dudas toda la familia va a estar involucrada y voy a pedirle a todos que canten.

Ricardo: —¿Pero hay pago por eso o es gratis?

Ricky: —No, la idea es ver si podrían donar eso a la causa.

Mau: —Yo creo que yo no tengo más remedio…

Ricky: —No, el que no tiene más remedio de cantar en su propia boda soy yo. Y si vas a cantar vos tengo que cantar yo.

—¿Tener otra nuera argentina lo emociona, Ricardo?

—Después de Paola la esposa de Héctor que fue la primera, es una felicidad enorme porque aparte yo nací en la Argentina. Por ejemplo ya tengo dos nietas con sangre argentina. Entonces saber que los hijitos de “Stef” y de Ricky van a tener sangre argentina es un poco sentir que es el sueño de mi abuelo, Laurentino Pantaleon, el sueño de mi abuelo hecho realidad. Que es ver crecer la familia y si son argentinos, mejor.