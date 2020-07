Malas noticias para Ricardo Biasotti, el ex de Andrea del Boca

El empresario Ricardo Biasotti recibió otra mala noticia de parte de la justicia quien le prorrogó por 6 meses más la medida perimetral que le impide acercarse a su hija Anna Chiara, fruto de su relación con Andrea del Boca.

El conflicto entre Ricardo y Andrea, comenzó apenas la Pinina, quedó embarazada de su hija, y Biasotti propuso interrumpir el embarazo. Desde entonces el vínculo entre ellos se quebró definitivamente y sólo se comunicaban a través de sus letrados por los diferentes temas concernientes a la crianza de la entonces niña.

En febrero de 2019, Anna Chiara, publicó en la cuenta de twitter de su madre un escalofriante video en el que cuenta intimidades aberrantes de cuando ella iba a la casa de su padre siendo muy pequeña: "No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío junto a tu novia?, yo si me acuerdo", decía en un fragmento del monólogo. "Cuando me sacabas el celular porque era la única manera que tenía de comunicarme con mamá, nunca te privaste de llamarla puta", afirmaba entre otras manifestaciones en la que también lo acusaba de "perverso y siniestro" Y también aclaraba en ese entonces que un juez penal a pedido suyo fue quien impidió que la vea.

Ricardo Biasotti tiene prohibido acercarse a su hija, Anna Chiara

Pasó más de un año de esas imágenes que se viralizaron y la justicia se expidió al respecto. Ahora, y en medio de la feria judicial instaurada por la pandemia, el juzgado en lo criminal y correccional N° 43, prorrogó la medida cautelar que le impide a Biasotti acercarse a su hija por la denuncia de abuso sexual agravado y corrupción, que la misma Anna inició contra su padre.

Hasta el momento ninguna de las partes de manifestó publIcamente. Biasotti, a fines del año pasado, contó que hace 20 años que lo vienen denunciando porque "son denunciadores seriales" y aclaró que es un tipo normal que labura todos los días. También contó que a los 14 años de su hija se juntaron a tomar un café porque la niña necesitaba un permiso de trabajo y que el encuentro había sido muy cordial.

Asimismo, aseguró: "Siempre defendí mi inocencia con la verdad y por eso fui sobreseído. Estoy tranquilo porque sé que no hice nada malo" y continuó: "Sé que tipo de padre fui mientras tuve la posibilidad de estar en contacto con mi hija" y para finalizar, en ese entonces, afirmó que su hija es una víctima de todo esto y que ya no lo sorprende nada de la familia de ella.