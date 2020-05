Mariana Brey con sus hijos “practicamos yoga en familia”

Como a tantos otros, la cuarentena los sorprendió sin aviso previo. Por eso, Mariana Brey (42) y sus hijos, Luca (8) y Juana (1), tuvieron que ingeniárselas para que el tiempo de aislamiento social sea lo más ameno posible. Fue así como la periodista, quien fue mamá por segunda vez hace apenas un año, organizó una rutina de yoga, disciplina que practica desde hace más de 20 años, para recuperar la figura y, a su vez, entretener a sus pequeños educándolos con divertidas posturas que ejercitan cuerpo y mente, algo tan necesario en estos tiempos.

–¿Cómo viven la cuarentena en familia?

–La vivimos como casi todos, con mucha incertidumbre, sin saber bien qué va a pasar. Viviendo el día a día con mucha responsabilidad. Cuidándonos mucho toda la familia. Sobre todo yo que soy la que sale a trabajar y estoy en contacto con otras personas, vuelvo a casa y antes de llegar a los brazos de mis hijos tengo todo un ritual. Agotador pero muy necesario: limpiar el calzado, entrar descalza, rociarme con alcohol y todo lo que ya sabemos que es el nuevo protocolo al que tenemos que adaptarnos.

–¿En qué situación los sorprendió el aislamiento obligatorio?

–Nos encontró a todos juntos. Volvimos de un viaje que habíamos realizado a Estados Unidos. Por primera vez los chicos conocían Nueva York y fuimos al parque de diversiones Busch Gardens Tampa y allí empezamos a tomar conocimiento que lo que estaba pasando era cada vez más caótico y se empezaba a hablar de pandemia. Regresamos y fuimos directo al aislamiento, todos encerrados en casa, de hecho, los hijos de mi pareja no pudieron regresar a Córdoba, provincia en la que viven con su mamá durante el año. Hoy están con la dinámica de estudio por Internet al igual que Luca, mi hijo de 8 años.

–¿Cómo lidia con la rutina laboral?

–Estoy agradecida de haber vuelto al trabajo. Pasados los 15 días de aislamiento obligatorio, retomé el trabajo en televisión, y fue alentador, motivador y hermoso reencontrarme con todos. Lo disfruto mucho. Hoy ir a trabajar es un recreo en la vida cotidiana.

–¿Se organizan en casa con las tareas del hogar?

–En casa hemos intentado repartir las tareas. Costó mucho el orden al principio, pero de a poco fuimos cumpliendo con ese objetivo. Para mí el orden es fundamental para funcionar bien con horarios para estudiar, para almorzar y para jugar. Y los fines de semana todo se descontrola más (risas), pero es parte de la rutina.

–¿Logró mantener su rutina de ejercicios?

–Es vital para mí la actividad física. Y en esta cuarentena al principio entré en desesperación, no veía la forma de ordenarme para encontrar mi espacio, el tiempo para mí. Todos en casa todo el tiempo. Fui mamá por segunda vez hace un año y recién estamos empezando a dormir un poco más de corrido (risas), así que suelo estar cansada, necesito un tiempo para mí. Por eso es que planteé en casa esta necesidad diaria de hacer mi rutina de yoga, también busco espacio para hacer gym y otros días los ejercicios hipopresivos que realizó para fortalecer la faja abdominal que, como nos pasa a todas, había quedado floja después de tener a Juana. En casa me respetan ese tiempo, a veces hago sola encerrada en el cuarto y otras veces compartimos en familia la práctica del Yoga.

–¿Hace mucho practica yoga?

–Hace 20 años; nunca fui al profesorado pero no lo descarto para un futuro. Es una necesidad básica para mí. Y amo transmitírselo a mis hijos. Que me vean practicarlo siendo tan chiquitos; crecer inculcándoles el valor de cuidarse de adentro hacia afuera, porque esta es una práctica muy sanadora para mi, que calma, que busca el equilibrio y tiene infinitos beneficios. Ellos juegan conmigo, sobre todo Luca que es un gran compañero y me ayuda a realizar algunas posturas .

–¿Se cuida con las comidas?

–La cuarentena invita a comer un poco más (risas), pero trato de seguir con la rutina de alimentación sana y me relajo más durante el fin de semana. Cocinamos risottos, pizzas y fideos caseros. Los domingos, siempre parrilla con opciones vegetarianas. Mi especialidad son las pepas de membrillo con harina de algarroba. Algunas de esas recetas las comparto en mi red social ¡Porque este amor por la cocina es algo nuevo para mi!