Mariela Fernández confesó el abuso sexual que sufrió cuando era niña

La periodista Mariela Fernández, tuvo una reacción inesperada cuando, en medio de una entrevista por el tema del abuso infantil, repentinamente contó el infierno que vivió cuando su primo abusaba de ella con tan sólo 10 años.

Todo surgió cuando se conoció la noticia de un padre que abusaba de su hijita de 6 años y en el ciclo que ella conduce en C5N pusieron el tema sobre el tapete al entrevistar a dos especialistas sobre el abuso sexual infantil. En un momento, Mariela, tras pasar por su mente los momentos vividos en su infancia, tomó la palabra y habló del sometimiento al que su primo la obligaba en medio de un juego, ante la sorpresa de los presentes en el estudio.

"En mi familia nadie estaba al tanto y los abusos se dieron en situaciones de juego", comenzó su catarsis la periodista y continuó: "Ibamos a jugar a las escondidas o al cuarto oscuro y él me decía vení conmigo que nadie nos va a encontrar. Ahí era el momento en el que me sometía al abuso y luego venían las amenazas de No digas nada de esto porque tus papás se van a enojar".

Mariela dijo que nunca lo pudo poner en palabras y que fue su hermano quien descubrió la situación. Acto seguido el joven contó a su madre mientras iban en el auto, y le dijo: "Mami, el primo le puso el pito en la cola a Mariela".

A partir de ese momento, el vínculo con esa parte de la familia se terminó abruptamente pero nunca hubo una denuncia judicial. Fernández dijo que, producto de esas situaciones, comenzó a hacerse pis encima y también fue un gran obstáculo al momento de sus primeras relaciones sexuales.

Cerca del final agregó que le llevó muchos años de terapia poder resolver ese trauma que quedó grabado en ella para siempre.