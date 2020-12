Así se prepara Martín Savi para una navidad mágica

Prod Sol Miranda

Esta Navidad será especial y Martín Savi (16) no lo duda. “Cuando Flavio Mendoza me propone participar de su espectáculo no dudé en aceptar porque es la forma de llevar a un escenario el espíritu de esta celebración que guarda los más lindos recuerdos de toda mi vida. Admiro su capacidad de formar equipos de trabajo y apostar a producciones argentinas con talentos locales. Compartir un escenario con artistas como Karina (La Princesita) y Facundo (Mazzei) es muy enriquecedor. Estaré de martes a domingos, haciendo lo que más me gusta: cantar. Excepto la Nochebuena que cantaré pero en casa. Vengo de ganar el festival de San Remo en mi categoría como intérprete juvenil y esta es una experiencia muy diferente a todo lo que viví hasta ahora”, se entusiasma el joven tenor que dio la vuelta al mundo con su voz y despegó su carrera con CARAS como testigo.

“Acompañar a la revista en todas sus galas de fin de año son de esas experiencias que atesorás toda la vida y que han marcado un antes y un después en mi carrera artística”, asume quien entre otras personalidades influyentes cantó para el Papa Francisco, José Carreras, Il Divo, Los Pimpinela, Jairo y Diego Maradona durante el Partido Mundial por la Paz en 2016.

“Comencé a cantar “Sólo le Pido a Dios” ante un estadio colmado de espectadores. Cuando ingresó Diego, la ovación fue tal que ya no se me escuchaba. Entonces tomé el micrófono en mano y me abrí paso entre toda la prensa y los tifosi. Vi a Diego y le grité: “¡Ayudáme a cantar!” Me miró, le dio gracia y no dudó en abrazarme y cantar conmigo. Inolvidable. En ese momento sentí lo que es ser un ídolo mundial”, rememora sobre el día que conoció al Diez.

A dos años de cumplir la mayoría de edad, Savi no tiene recuerdos que no estén atravesados por la música. “Desde chico sueño llegar a emocionar y conquistar a las personas. Empecé desde muy pequeño gracias al estímulo de toda mi familia y no paré nunca. Disfruté de escenarios como el Teatro Colón –donde tomé clases durante varios años–, el Estadio Olímpico de Roma, San Remo, Luna Park, AT&T Stadium Arlington de Dallasy y mi meta es algún día cantar en el Madison Square Garden de Nueva York, en el Royal Albert Hall de Londres y en L´Olympia de París”, decreta el joven cantante lírico que entonó el Ave María a capella en el Vaticano y con apenas 12 años conquistó a Julio Iglesias.

“Fui con mi familia a ver su concierto en el Luna Park. Cuando sonó mi tema favorito me eyecté de la butaca y sin decirle nada a nadie, me fui hasta la primera fila y me puse a cantarlo a la par de Julio. En ese instante, me escuchó, frenó su show y me invitó a subir a cantar con él. Todo el mundo pensó que estaba preparado, pero no. Fue espontáneo. Entre los espectadores estaba el reconocido empresario de Mar del Plata, Aldrey Iglesias, quien me invitó a cantar en innumerables presentaciones en esa ciudad atlántica”.

Con dos discos grabados y un sinfín de experiencias invaluables para su edad, el niño tenor que debutó de la mano de CARAS no solo creció físicamente. “En esencia soy el mismo de siempre aunque mi técnica vocal fue evolucionando gracias al apoyo de mis grandes maestros GachiLeibovich, el regisseur del Teatro Colón Mtro. GarbisAdiamanian y el productor musical Pablo Ramírez”, asegura el artista al que la pandemia no lo detuvo.

“Cuando declararon la cuarentena subí a mi terraza y empecé a cantar mis temas para los vecinos del barrio. Fue inspirador. Luego vi que muchos artistas hacían lo mismo. Aproveché este año para perfeccionar mi formación musical y planificar el 2021”, dice sin perderle mirada a Kind, el Boston bóxer que lo acompaña desde que nació.

“Me encantan los animales y él es un gran compañero. Jugamos a la pelota todo el tiempo y cuando ensayo me acompaña debajo del piano. Disfruta mucho cuando canto. No se mueve de mi lado y creo que es un fanático de la lírica (risas) aunque disfruta cuando canto algún tema romántico”.

En vísperas de la Navidad y agradecido de los logros alcanzados, “aunque sé que hay mucho camino por andar”, Savi solo tiene un deseo. “Que se logre una cura efectiva para esta pandemia y todos volvamos a poder abrazarnos y relacionarnos sin miedos”.