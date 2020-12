Flavio Mendoza y Migue Granados protagonizaron un fuerte enfrentamiento

Flavio Mendoza compartió en sus redes sociales unos twets de Migue Granados del 2013 en los que se burlaba de su persona. El artista argentino lo hizo público y decidió enfrentar al humorista de forma directa.

Che genio @miguegranados cuando quieras me decís todo en persona a ver si tenes huevos ???? pic.twitter.com/TZCEzWofiL — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) December 2, 2020

"Che genio @miguegranados cuando quieras me decís todo en persona a ver si tenés huevos ????", escribió el padre de Dionisio en su cuenta oficial de Twitter junto a la captura de pantalla que deja en evidencia al actor.

Ante la reciente exposición, el productor no dudó en pedirle disculpas al bailarín de 45 años, quien se mostró más que furioso por los tratos despectivos: "Perdón Flavio. Un pelotudo desubicado al pedo".

Perdón Flavio. Un pelotudo desubicado al pedo. 🙏🏻 — Migue Granados (@miguegranados) December 2, 2020

Tras viralizarse esta enemistad, muchos de los usuarios del mundo digital se indignaron con ambos personajes; con Flavio por revivir viejas publicaciones en su contra y con Granados por su comportamiento de aquel entonces.

Así espera la Navidad Dionisio Mendoza

Dionisio Mendoza posó para la cámara con un look navideño y Flavio Mendoza no dudó en compartirlo en sus redes sociales. El coreógrafo y su niño de dos años pasarán juntos por tercera vez las fechas festivas y no dan más de la emoción.

"Se acerca navidad y este principito me mata de amor", expresó la figura teatral en su cuenta oficial de Instagram junto a unas postales que tienen como protagonista a su hijo, a la espera de las fiestas de fin de año.

Si bien este 2020 fue sorpresivo y diferente para todos, los festejos de la Navidad y el de fin de año son de los más esperados ya que traen alegría y felicidad a los hogares. Los protagonistas de esta nota así lo demostraron.

