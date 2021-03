Así fue la transformación corporal de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot

Estefanía Pasquini está viviendo el mejor momento de su vida. Embarazada de su primer hijo con Alberto Cormillot, la nutricionista de 34 años, mostró imágenes de su "antes y después". Allí ella habló de las burlas y del bullying que sufrió debido al sobrepeso.

"Ayer miraba fotos de cómo fue cambiando mi peso a lo largo de la vida y elegí dos momentos puntuales: uno donde estaba cansada de tantas burlas, otra donde estaba podrida de ser tan estricta con mi actividad física y mi ´dieta´", comenzaba su catarsis y seguía la mujer del médico, de 82 años.

"Cuando era chica no me importaba nada, ni me daba cuenta de los kilos de más. Sos chico, no tenés noción de nada, no tenés magnitud de lo que puede causar en tu salud... Y cuando crecés un poco, tampoco, pero sí hay algo de lo que te das cuenta... y es de las burlas de los chicos que no te miran, de la ropa que te gustaría ponerte y no te entra.... pero eso es lo de menos", continuó.

"Con todo esto llegan las inseguridades, la autoestima en rápido descenso, tristezas y más. Empezás a probar dietas, te paseas por todos los pesos...hacer dietas donde sólo pegás rebotes (al menos a muchos así nos pasa). Qué pasaría ni esto no existiera? si todos aceptáramos las diferencias de los demás? Si los kilos sólo importaran a la hora de evaluar un estado de salud y ya?", reflexionó Estefi.

"Seguramente muchas personas conseguirían más cosas porque no estarían atrapadas en el estigma de la sociedad. La gente no va a cambiar. Toda la vida van a existir aquellas que se meten en tu vida, con tu cuerpo y la critican y esas personas que, pese a no estar de acuerdo con tu estereotipo, simplemente acepten las diferencias".

Pasquini continuó con su descargo de un momento de su vida que, evidentemente la marcó a fuego: "Acá lo único que importa es qué hace uno con esto, sólo uno mismo tiene el poder de dejar que la mirada del otro afecte en uno. En lo personal no me fue fácil pero se puede y, entre tantos cambios en mi peso, pude darme cuenta que ese número no hacía a mi persona, que tenía mucho más y que todo eso que tenía estaba en los pesos altos y en los bajos, que sí mi salud se modificaba pero mi integridad era la misma. Podés dejar todo por llegar a un peso y cuando llegas a él, qué pasa?? todo sigue igual. Sólo cambia tu aspecto, no te volvés ni más bueno, ni más comprensivo, ni más cariñoso, ni más inteligente. Una autoestima bien construida se manifiesta en varias áreas conductuales y actitudinales y con ésto vas a hacer mucho más en la vida" concluyó.

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, reveló el sexo del bebé que esperan

Días atrás y después de muchas especulaciones, Alberto Cormillot confirmaba que se convertirá en padre a los 82 años junto a su pareja, Estefanía Pasquini.

Ahora, la también nutricionista fue por más y reveló el sexo del bebé. “Y ya podemos confirmar que es un nene. Eso si... Alberto terminó de caer... Y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto...Así que estamos en búsqueda de nombres”, escribió en Instagram junto a una postal de su embarazo.