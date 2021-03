Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, reveló el sexo del bebé que esperan

Días atrás y después de muchas especulaciones, Alberto Cormillot confirmaba que se convertirá en padre a los 82 años junto a su pareja, Estefanía Pasquini, de 34 años.

“¿Será verdad eso de ‘desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo’? No sé... Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o más, esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida y no podía ser con otra persona que no seas vos, Alberto”, escribió Estefanía en sus redes momentos después de la confirmación en donde mostró por primera vez su creciente panza. “De a poquito va saliendo”, escribió en su Instagram.

Ahora, la también nutricionista fue por más y reveló el sexo del bebé. “Y ya podemos confirmar que es un nene. Eso si... Alberto terminó de caer... Y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto...Así que estamos en búsqueda de nombres”, escribió en Instagram junto a una postal de su embarazo.



Este será el primero hijo de ella, mientras que el reconocido nutricionista ya es padre de Reneé y Adrián, frutos de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017.

La historia de amor de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Apoco más de un año de su casamiento (en diciembre de 2019), Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini, anunciaron que serán padres. La noticia sacudió al mundo del espectáculo por la increíble diferencia de edad que manejan, él 82 años y ella 34, la misma sorpresa que causaron cuando dieron a conocer su amor.

Pese a que Cormillot es muy reservado, y de hecho trató de mantener al resguardo su relación con Estefanía, no pudo evitar que varias personas, en especial las que lo siguen desde hace años, se interesaran en este romance. "Ella es nutricionista y nos conocimos en el trabajo, nosotros estamos juntos desde hace casi tres años. Fue de esas cosas que se armó con el tiempo, no fue algo a primera vista, apareció con el trato cotidiano. Se va armando una relación que cambia", reveló el nutricionista en charla con Juan Etchegoyen para radio Mitre.

La relación entre ambos quedó oficializada cuando a principios de 2019 ella acompañó a Cormillot al programa en el que trabajaba, Cuestión de Peso, y luego se la pudo ver en redes en festejos de cumpleaños familiares, estableciendo la relación hasta que finalmente el nutricionista sorprendió al anunciar su casamiento para fines de ese año. Una velada mágica, totalmente íntima y rodeados de sus seres queridos, en el que algunos de los integrantes de la familia tuvieron un rol especial.