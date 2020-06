More Rial borró todas las fotos con su ex, Facundo Ambrosioni

La ruptura en la pareja de More Rial y Facundo Ambrosioni, parece un culebrón del que cada día se espera otro nuevo capítulo.

Ante la aparición de una nueva amante del futbolista, Antonella Pane, la hija del Intruso no dudó en enfrentarla virtualmente acusándola de haberse metido con una persona que estaba en pareja y tenían un hijo en común.

Antonella inmediatamente contestó aduciendo: "No me importa si tenía un hijo o no. El que les debía respeto era Facundo, no yo".

El joven, que tras la separación regresó a Córdoba, su provincia natal, decidió al igual que su ex, profundizar aún más la ruptura y ambos tomaron la drástica decisión de borrar todas las imágenes en las que estaban juntos.

Al parecer tanto More como Facu, tienen absolutamente superada la relación dado que él estaría noviando con Antonella y a More se la vincula con un futbolista, además de mostrarse sensual en las redes.