Murió Alfonso Grispino recordado por interpretar a Flavio Pedemonti en "Todo por dos pesos"

El mundo del espectáculo llora la muerte de Alfonso Grispino, el comediante quien es recordado por su personaje de Flavio Pedemonti en "Todo por dos pesos", el programa conducido por Fabio Alberti y Diego Capusotto, y guionado por Pedro Saborido, Néstor Montalbano

Fue Beto Casella quien dio a conocer la triste noticia a través de su cuenta de Instagram en donde compartió un video contando la novedad.



“Voy a dar una noticia que no hubiera querido darle, se nos fue Bartolo, don Alfonso Grispino. Falleció anoche, al parecer de muerte súbita, durmiendo”, anunció el periodista a través de un video en su feed. En el clip Beto recordó el tiempo que disfrutaron junto al actor en su ciclo radial Bien levantado, en donde estuvo durante 15 años.

Además, en su mensaje aseguró que como Grisino no tenía familia, todo este tiempo el equipo de la radio fue quien lo acompañó y que se aseguró de que tuviera todos los cuidados y necesidades cubiertas. “Todo el equipo de Bien Levantado lo iba notando y lo ayudábamos en temas médicos, y nos aseguramos que no le faltara nada. Vivía solo, no tenía familia. Por lo cual estoy seguro que ustedes y nosotros, con la radio y el amor permanente fuimos lo mejor que pasó en la vida”, destacó el conductor de Bendita.



“Los años más felices de Bartolo, de Alfonso Grispino, fueron en la radio. Él era consciente y veía en las redes las muestras de cariño eterno”, aseguró Casella.

Luego, a través de la cuenta de Instagram “Viejobartolo”, que le habían creado en el programa para que Grisino se divirtiera con su público, también lo despidieron con un mensaje digno del humor que lo caracterizaba. “Me fui de gira definitiva. No lloren, caretas, ya saben que prefiero las carcajadas”.



VO