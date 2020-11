Diego Maradona Jr. despidió a su papá: "El capitán de mi corazón no morirá más"

El hijo que Diego Maradona tuvo con la italiana Cristiana Sinagra, Diego Maradona Junior, se enteró de la muerte de su padre a través de un periodista italiano que intentó entrevistarlo por este tema, mientras se recupera de las complicaciones derivadas del COVID-19, por lo que continúa internado junto a su mujer, Nunzia, en un importante centro de salud en Nápoles

Impactado por la noticia, el joven de 34 años, no podía creer lo que escuchaba, ya que si bien el vínculo entre ellos fue muy fuerte, fueron más los años que estuvieron alejados y recién, desde la intervención de Rocío Oliva, quien intercedió para acercarlos y revincularlos, pudieron, no hace mucho tiempo, empezar a conocerse y recuperar el tiempo perdido.

La admiración de Jr. a su padre fue desde que era niño. Lo idolatró a pesar de la realidad que los distanciaba y finalmente llegó el abrazo sanador de la mano de Oliva, pieza clave para lograr esta unión.

Ahora, el joven lo homenajeó con un posteo en sus Insta Stories "Il Capitano del mio cuore non morirá mai!!"

Por su parte su madre, Cristiana Sinagra, también se manifestó con un breve pero contundente posteo: "Para mí jamas te irás. Te amaremos por siempre"

El 30 de octubre pasado, Diego cumplió 60 años y si bien Jr, no pudo venir por su salud, el mensaje que le envió a través de su red de Instagram fue más que contundente: "Querido papá. Hoy es tu 60 cumpleaños y te digo la verdad, lo hubiera querido pasar de una manera diferente, junto a ti8, disfrutando y olvidado este mal momento al menos por unas horas...pero no me encuentro aquí escribiendo lejos de ese abrazo tuyo que por tantos años soñé. Te deseo que sonrías más que nunca, que ames sin frenos y seas feliz siempre. A menudo me preguntas si te perdoné...Cómo puedo no haberlo hecho si con un abrazo lograste borrar tanto sufrimiento?? Te perdonaría mil veces más y sabés por qué? Porque cada niño tiene su propio superhéroe y tu siempre eres el mío!!! Te amo papá."