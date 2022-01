Conocé a Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfito que triunfa en los saltos hípicos

Es la princesa de la familia, inquieta, curiosa y bastante más extrovertida que sus hermanos mayores. Myla Cambiaso (11) adoptó desde pequeña ese amor por los caballos que se respira en su hogar y, además de otras actividades como tocar el ukelele, estudiar canto o practicar gimnasia artística, el polo y la equitación suelen estar entre sus deportes favoritos. “Es una esponja que absorbe todo, no tiene límites y demuestra muchas condiciones para todo”, confesó en una reciente entrevista con CARAS su madre, María Vázquez (47). Y lo cierto es que Myla no sólo imita a su padre, Adolfito Cambiaso (46), con el taco y la bocha, sino que también se empezó a entusiasmar con los concursos de saltos hípicos.

Inscripta en el Centro Hípico El Origen, de su Cañuelas natal, la benjamina de la familia acaba de participar en los Campeonatos Nacionales 2021 que se llevaron a cabo en el Club Hípico Argentino. Lo hizo en la categoría Escuela Menor con resultados muy alentadores por ser su primera vez, ya que se clasificó cuarta en la prueba de 0,80 metros con su caballo Gitana, quedando sólo a medio punto del podio en la clasificación final. En el mismo concurso también compitió Emma Campilongo (14), la hija de la conductora Denise Dumas (44).

La niña de 11 años compitió en torneos nacionales.

Como el fin de semana del torneo su padre viajó a Chile para jugar el abierto de polo de ese país con su hijo “Poroto” (16), Myla estuvo acompañada por su madre y por su “tío”, tal como llama cariñosamente a Ezequiel Ortiz, estrecho colaborador de María Vázquez desde sus comienzos como modelo. Tambíen la asistió su instructor, Facundo Bertoldi, más que satisfecho con la promisoria actuación de su alumna. “La historia de Myla con el salto empezó en el campo de Córdoba saltando ramas. Después la mujer de ‘Pelón’ Stirling (40) le regaló unas vallas y se empezó a copar. Se inició con un caballo de polo hasta que un amigo nuestro, Gabriel Colombí, le regaló uno de salto. Y como en esta casa son todos muy competitivos, no pueden hacer nada por hobby (risas), comenzó a competir”, se explaya su madre sobre el nuevo deporte que se arraiga en la familia: “Al notar su padre que cada vez le gustaba más, le organiza toda la actividad con el entrenador. Fue a verla en sus primeros concursos, en éste no pudo porque estaba jugando afuera”, agregó la ex modelo.

Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfito que triunfa en los saltos hípicos

Considerado la “catedral del hipismo” nacional, el Club Hípico Argentino albergó una nueva edición de los torneos nacionales en sus tres pistas, una de arena, la cubierta de sintético más grande del país, y la pista principal de césped, tan significativa para jinetes y amazonas como lo es la uno de Palermo para los polistas. Con una organización excelente y alta concurrencia de participantes y público, Myla se destacó, según los especialistas, por su estilo y buen manejo del caballo, demostrando que por algo lleva los genes de Cambiaso en la sangre. Entusiasmada con el primer gran desafío de su corta carrera, la idea, según sus padres, es “que siga saltando en los Estados Unidos y, si le sigue gustando, hacer los pasos que tenga que hacer”.

Myla Cambiaso.

Esa posibilidad de concursar en los Estados Unidos se dará entre febrero y abril, cuando la familia se instale en Palm Beach por la temporada norteamericana de polo. En ese país la equitación es furor entre las hijas de las celebrities, y el caso más notorio es el de Jessica Springsteen (29), la hija de Bruce Springsteen (72), medalla de Plata en los recienes Juegos Olímpicos de Tokio. Otras amazonas famosas son Georgina Bloomberg (38), la hija del ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg (79), Eve Jobs (23), una de las hijas del recordado Steve Jobs, Jennifer Gates (25, hija de Bill), Paris Sellon (29), heredera de uno de los productores de “Friends”, James Sellon, y Hannah Selleck (33), la hja del afamado Tom Selleck (76).