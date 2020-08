Nueva etapa para Ignacio Sureda tras El Marginal: "Es un buen momento para reinventarse"

Estaba organizando un viaje con perspectivas de trabajo a los EE.UU cuando la pandemia puso un “stop” en los planes de Ignacio Sureda (30), el actor que saltó a la fama con “El Marginal” y como “Pantera”, personaje que iba a ser parte de la segunda temporada de la ficción, pero que por su llegada al público se robó una más.

“Los Angeles y Miami eran los destinos. La serie abrió puertas y por suerte surgieron contactos allá. Hasta tenía una representante que me iba a esperar y reuniones con varias personas del medio. En un principio era un viaje de un mes y pico, porque después tenía trabajo acá. La idea es mover para allá en algún momento e instalarme un tiempo. Estaba tramitando todo cuando llegó la cuarentena”, reconoce “Nacho”, hoy parte del staff de Lo Management en lo referido a moda y campañas, y quien transita el aislamiento, junto a su perrita Kayla, en su departamento de Escobar.

“Estuvo bueno para encontrarme conmigo mismo y replantearme algunas cosas. Venía de dos años con ¨El Marginal¨, hermosos y súper positivos, pero con un ritmo acelerado. Pude bajar un par de cambios, pensar en lo que quiero hacer de acá en adelante y valorar las cosas más simples. Conecté más con meditar, con mi parte más espiritual. Entendí que es un buen momento para reinventarme. También empecé a activar algunos negocios que tenía en mente y que no tienen que ver con la actuación. Tengo un proyecto como piloto de carrera, un sueño que guardo desde chico. Estoy trabajando en eso para ver si el año que viene puedo empezar a correr”, admite Sureda.

“Conocí durante el verano a Omar Menem, un piloto que tiene dos empresas ligadas al automovilismo, Motorpass y Powersport Racing. Pegamos onda y me dijo que me iba a dar una mano para encarar el proyecto. Inclusive, también tiene contactos en Miami. Lo estamos armando juntos. Estoy entrenando en un simulador que me dio la gente de esas empresas. La idea es empezar a correr en karting en cuanto se pueda y, el año que viene, probar en una categoría nacional que se llama Fiat Competizione”, agrega el actor con entusiasmo.

Su referente, dice Nacho, es el actor estadounidense Patrick Dempsey, galán de “Grey´s Anatomy”, y quien se alejó últimamente del medio para dedicarse al automovilismo. “Es piloto y está corriendo con Porche. Es un buen referente para mí. También James Dean, otro actor y piloto. Nunca dejé de meterle energía a mi sueño de ser actor, pero el automovilismo también lo es y ahora se dio de cruzarme a una persona que tiene bastante empuje en lo que es el rubro”, sintetiza Sureda, cuyos otros proyectos tienen que ver con lo empresarial.

“Ya sea desde lo artístico, como producir una obra de teatro, o en otros emprendimientos ligados al rubro textil. A mí me gusta mucho la ropa, incluso trabajé en locales. Así es que en eso estoy, activando otras áreas en este momento. Porque uno también tiene otras inquietudes para lograr una estabilidad económica. Al estar tanto tiempo encerrado, hay que activar la cabeza también”, reconoce el actor, quien hoy muestra una impronta diferente a la que lucía mientras interpretaba al recluso de “El Marginal”.

“Me dejé crecer el pelo y bajé bastante de peso. Ya no tengo el lomo del ¨Panter¨, sino un cuerpo más fit, más marcado. Es un cambio que hice adrede para salir un poco del personaje. Yo creo en el actor versátil. Me gusta ser un camaleón en la actuación. Para lo próximo que voy a hacer estoy buscando otro look y por eso el cambio. Necesito reinventarme”, asegura Sureda de cara a una nueva etapa tras “El Marginal”.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron Sebastián Ortega y Pablo Cullel que me permitió hacerme conocido y popular. Trabajé como nunca en mi vida y le dediqué todo. Es un personaje que me abrió puertas. Estoy muy feliz después de tantos años de pelea, porque vengo desde chico con la actuación. Con la gente de “Underground” (productora de la tira carcelaria) tengo la mejor. Así es que también estoy esperando que se reactive todo para volver a trabajar”, concluye “Nacho” sobre un año en clave de pausa, pero con múltiples proyectos en marcha.

Agradecimientos: Lo Management, Lorena Ceriscioli,

Leo Pereyra Ph Maximiliano Yoguel. St Gustavo Difilippo.