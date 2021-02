Pepe Cibrián encontró el amor a través de las redes sociales

Invitado al programa "Los Mammones", Pepe Cibrián se sometió a una entrevista y fue en la charla donde confesó que encontró el amor a través de las redes sociales.

Así es, desde hace dos meses está de novio con un hombre 20 años menor que él. "Es un gran compañero. Tiene 2 hijas divinas y es una persona ideal", le dijo a Jey Mammón sobre la persona que conoció en Tinder.

Interrogado por el conductor, Cibrián contó cómo fueron las primeras charlas vía WhatsApp: "Empezamos con un ´Hola, qué tal, cómo te va, a qué te dedicás´".

"Como yo odio el Tinder directamente le dí mi WhatsApp y luego de los primeros chats, empezamos a hablar por teléfono hasta que finalmente nos encontramos y nos empezamos a conocer", detalló el artista.

Emocionado, el reconocido productor dijo: "Formamos una pareja maravillosa". La charla dio lugar a su participación como jurado del Cantando 2020, certamen del que se retiró antes de su finalización.

"Me fui bien. Fueron muy agradables conmigo, son estupendos", expresó el actor argentino sin agregar nada más al respecto.

También recordó a su madre, la actriz Ana María Campoy, de quien demostró una profunda admiración: "Era una mujer espectacular y muy optimista. Yo heredé las cosas más jodidas de ella", sentenció.

Así es la vida de Pepe Cibrián tras el Cantando

El reconoció director teatral, actor y máximo referente del musical argentino, Pepe Cibrián llegó a la TV como jurado del “Cantando 2020”, un rol del que debió alejarse luego de registrarse dos casos positivos de Covid-19 en su entorno más íntimo.

“Me hisoparon e hicieron análisis de sangre y no he sido positivo. Sí lo fueron las dos personas que cuidan a mi tía, Carmen, hermana de mamá, que tiene 90 años, con lo cual eso me imposibilita salir de casa", dijo.

Y luego agregó: "Pero son cuadros livianos sin gravedad y están todos aislados. Todo va a estar bien, lo digo sin miedos, ni angustias".

"Paré mi vida para preservarme y también para preservar a mis compañeros del programa. Después de enterarme de lo que pasaba en mi casa, tuve que ausentarme. Y luego decidí ya no seguir”, finalizó Cibrián.