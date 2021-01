Sergio Lapegüe internado por Coronavirus: "Y un día me tocó a mi"

Sergio Lapegüe está internado por Coronavirus y a través de sus redes sociales dio detalles de su estado de salud. El periodista de 56 años es paciente de riesgo y contó que le pondrán plasma para combatir el virus.

"Y un día me tocó a mi...Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. No lo sé", comenzó el comunicador.

Luego, el conductor de televisión continuó: "Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas".

"Llame al otro día a mi Neumonologo, fui a el sanatorio juncal de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambio", sumó en sus redes sociales.

Lapegüe detalló: "Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma".

"Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando que el virus se vaya... muy generosos a todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento!!! De corazón gracias. Cuídense!!!", finalizó.

Preocupa la salud de Sergio Lapegüe tras ser internado por Coronavirus

Sergio Lapegüe tuvo que ser internado por Coronavirus. El periodista es paciente de riesgo por ser asmático y preocupa su salud.

Recién llegado de sus vacaciones en República Dominicana donde fue con su familia y amigos, Sergio comenzó a sentirse mal.

Según él mismo contó, empezó a tener tos y a sentir un cansancio "raro" que luego continuó con la falta de aire y después fiebre, lo que atribuyó a un golpe de calor. Sin embargo, el diagnóstico que recibió el comunicador fue que tenía COVID-19

Lapegüe sufre asma bronquial desde su infancia y siempre tiene cerca suyo la medicación para salir de las crisis asmáticas que lo dejan sin aire.

En el canal en el que trabaja, ya varios compañeros habían contraído el virus y en su oportunidad fue a hacerse un hisopado que, en ese entonces, le dio negativo.

El conductor de televisión ahora continúa internado en el sanatorio Juncal de la zona sur del Gran Buenos Aires.