Preocupación por un misterioso mensaje de Karina Jelinek

La tarde de ayer de Karina Jelinek fue activa. Durante la mañana visitó el programa Flor de Equipo, que conduce Flor Peña, y pasó un rato divertido con la conductora y el equipo. Sin embargo, a la noche, la modelo publicó un misterioso mensaje en su cuenta de Twitter que alertó a sus seguidores.

"Buenas noches!! Les cuento algo por si me pasa algo ¿Quieren saber? No quiero que me pase nada. Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo!", escribió Karina Jelinek.

Estas misteriosas palabras preocuparon a sus seguidores y no se entiende si está alertando, si está amenazada o qué es realmente lo que la llevó a escribir esto.

Karina Jelinek compartió un preocupante mensaje en Twitter.

Claramente estaría nerviosa al hacerlo dado que la oración no está bien escrita, seguramente producto del estado emocional que estaría atravesando Karina Jelinek.

Sin embargo, durante su permanencia en el programa de Flor Peña, se mostró distentida, divertida y se prestó al juego de contestar preguntas y sorprendió que entre todas esas, hablara de su ex marido Leonardo Fariña a quien aseguró haberlo perdonado y recordó que en los dos años de matrimonio, fue muy feliz en durante un año y medio. Y si bien le gustaría que todo eso desaparezca de Google, le sirvió para madurar y gracias a esa experiencia, en la cual sufrió mucho, ahora tiene una gran fortaleza como mujer.

También dejó entrever que la relación con Paz Cornú, que durante mucho tiempo fue de una amistad entrañable, ahora están distanciadas y con un gesto despectivo manifestó, "ya fue".

Con su impronta ingenua, Karina Jelinek contó también que un hombre, un gran amor, le regaló un costoso anillo con una perla negra y en un momento de la charla se puso seria, al hablar de las ganas que tiene de ser madre, soltera y contó que apenas pueda avanzar, irá por ese camino.

Karina Jelinek abrió las puertas de su casa de Nordelta.

Al verla tan contenta y distendida en el programa, era impensado que a la noche, Karina se exprese de esa manera que preocupó demasiado a sus seguidores.

Karina Jelinek reveló que está buscando convertirse en madre

Luego de que se conociera el fallo que condena a Leonardo Fariña a prisión Angel de Brito al final de "Los Angeles a la Mañana" contó que estuvo chateando con Karina Jelinek y ella no sólo habló del tema sino que le contó cómo es su vida en Miami e hizo una gran revelación que tiene que ver con su futuro.

El conductor fue leyendo el chat parte por parte: "Yo estoy acá en Miami aprendiendo inglés tomando clases, me fui a Disney y ahora estoy averiguando para alquilar un vientre porque quiero convertirme en madre. Recién empiezo con las averiguaciones pero es mi deseo ser mamá", leyó Angel en vivo cerca de las 13 horas.

LP