Karina Jelinek habló de ser madre y reveló una importante decisión

Karina Jelinek se sumó a un nuevo juego en las redes en donde responde al verdadero o falso de las preguntas o afirmaciones de sus seguidores.

Desde México, donde vacaciona en un exclusivo balneario de Tulúm, la modelo respondió algunas consultas de sus fans y sorprendió con una revelación inesperada.

Consultada sobre si quiere ser mamá, Karina fue contundente: “Verdad absoluta, estoy en eso” y además agregó: “Ya tengo el donante”.

Sin dudas esta es la primera vez que la morocha declara sus ganas de maternar y ni hablar de que ya estaría involucrada en este proceso.





El refugio de Karina Jelinek en Nordelta

Cuando no está vijando hay un lugar en el que Karina Jelinek ama estar. Se trata de su lujosa casa en Nordelta. “Desde que llegué de Villa María siempre viví en Capital. Pero la realidad es que mi sueño siempre fue vivir en una casa con jardín, para aprovechar el aire libre con mis perritas. Y desde que estoy acá de lo que más disfruto es de eso y que mis perras corran en el pasto. También escuchar a los pajaritos cuando me despierto”, le dijo a CARAS sobre esta casa en donde comparte las horas con Nala y Coco, sus perritas de raza bulldog francés.



"Vi muchas casas y ninguna me terminaba de convencer hasta que vi ésta y sin dudarlo la elegí. Es una casa que tiene un estilo antiguo, ya que no me gustan las casas súper lujosas. De a poco la estoy redecorando porque tiene varios ambientes. Le estoy dando un estilo Tulum, simple y acogedor. Me encanta la decoración así que lo estoy haciendo de a poco pero con muchas ganas”, confesó la morocha.