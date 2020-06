Quique Sacco hará radio con el hijo de Perez Volpin

Desde el lunes 9, Enrique “Quique” Sacco, quien fuera pareja de la recordada y querida Débora Pérez Volpin hasta que la conductora encontró su inexplicable muerte durante una endoscopía, volverá a un medio que ama: la radio. Desde el lunes 8, de 18:00 a 20:00 horas, estará en Del Plata con un ingrediente muy emotivo, ya que Agustín Funes, uno de los hijos de la recordada periodista de “Arriba Argentinos”, contará con un espacio personal como columnista.

El programa se llamará “De lado a lado” y marcará el regreso al micrófono de Sacco, recordado por liderar el emblemático ciclo La Oral Deportiva (en Rivadavia) y ESPN Radio, a fines de 2017. Como el periodista deportivo acaba de renunciar a la Superliga, donde tenía un puesto gerencial, ahora se proyecta hacia este nuevo emprendimiento.

“El programa se llamará ’De lado a lado’ en homenaje a la canción Ebony and Ivory, que Paul McCartney y Stevie Wonder grabaron en 1980, que trata sobre las teclas blancas y negras del piano. El mensaje es que se necesitan ambas, de lado a lado. Y es lo que debemos lograr como argentinos, estar juntos”, explicó el hombre que conquistó el corazón de María Eugenia Vidal, ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y que mantiene una gran conexión con Luna y Agustín, los hijos que Pérez Volpin tuvo con Marcelo Funes, camarógrafo de El Trece. En el nuevo programa radial, Sacco estará acompañado por Juan Pablo Paterniti, en deportes; Maru Leone, en espectáculos; y Florencia Bach, en el área digital. Además, tendrá columnistas de política, economía, running, música, medicina y gastronomía. “Quiero que el programa trate otros temas de actualidad, además del deportivo”, dijo “Quique” entusiasmado.

La sorpresiva participación de Agustín Funes como columnista le da un toque emotivo al ciclo. Junto a él y a su hermana Luna, Sacco realizó viajes a Rusia (fueron al mundial), París, Nueva York, Boston y Orlando, entre otros países. Agustín tendrá a su cargo el espacio “Volamos y venimos”.

“Tiene mucho futuro. A los 22 años, tiene muchas ganas. Cuando le propuse participar, le encantó la idea. Sé que la audiencia busca informarse y saber lo que pasa al instante. También tendremos el móvil del servicio de noticias. La música tendrá un lugar destacado. Además, quiero darle un lugar a las historias de las víctimas, a las que han sufrido y necesitan una palabra de apoyo, de contención. Por mi historia personal, sé que puedo aportar también desde ese lado”, agregó “Quique”, que recibió el apoyo incondicional de María Eugenia Vidal, su nuevo gran amor.