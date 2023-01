En abril de 2022 se produjo un terrible accidente que afectó a la familia de Susana Giménez. Todo aconteció en una ruta uruguaya por donde viajaba Francisco "Paquito" Linder, el hijo de Carolina Giménez Aubert, la hermana menor de la diva.

El pequeño de 11 años viajaba con sus abuelos paternos, quienes perdieron la vida en el accidente. Él, debió enfrentar un terrible momento al quedar en coma, con una fractura en la mandíbula, la clavícula, parte de la cadera y también tuvo un edema pulmonar.

Pese a este horroroso momento que vivió la familia, hoy el niño se ha recuperado totalmente, y así dio cuenta su mamá. “Creo que lo más difícil fue el fin de año, porque las fiestas me resultaron muy movilizadoras. No podía parar de pensar, ‘guau, tengo a mi hijo acá, conmigo’. Pasaron nueve meses y todavía me sorprendo de tenerlo a Francisco a mi lado. Por eso la Navidad la viví como un regalo, como una bendición”, confesó Carolina en una entrevista con la revista Hola.

“Me cambió la cabeza a tal punto que no lo puedo explicar. Me di cuenta de que es muy loco el modo en que vivimos, tan desconectados de lo que realmente es esencial. Pero, cuando atravesás una situación límite como la que pasamos nosotros, de repente se te reordenan todas las prioridades y ves la vida de forma muy distinta”, cerró.

Qué dijo Susana Giménez sobre los rumores de romance entre Lucía Celasco y Nacho Viale

No hay verano que no traiga romances, por eso cuando vieron a Lucia Celasco, nieta de Susana Giménez en un exclusivo bar en la zona de “ La mansa” en José Ignacio, junto a Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand, se encendieron las alarmas.

Susana Giménez, que nunca esquiva los temas, habló. “Nacho Viale y Lucía, ¿están juntos o no?”, le consultó un periodista de “Farándula Show”. Susana se vio sorprendida pero dio su respuesta sin evasivas y dijo: “¡Pero estás loco! ¡Por favor, no! Son hermanos, lo amo a Nacho”, concluyó. encontró “Su” y como era de esperar la consultaron sobre el tema que tantos comentarios generó.