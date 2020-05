Susana Giménez y la Reina Letizia unidas por el misma acción solidaria

View this post on Instagram

Además de aplaudirlos, queremos ayudarlos! Según las últimas estadísticas en Argentina el 15% del total de infectados de COVID 19 son médicos, enfermeros, kinesiólogos…. Esto se debe, en parte, a la falta de recursos para protegerse. ¡Pongámonos en sus zapatos y ayudemos a CRUZ ROJA ARGENTINA a recaudar más fondos para comprar los insumos que se necesitan! Entrá (link en bio), colaborá y te vas a encontrar con una sorpresa : Cada vez que dones vas a sumar chances de ganar una cartera y/o un par de zapatos de tu estrella favorita. Todo lo recaudado va a ser destinado al plan de acción de @cruzrojaarg para dar respuesta al Covid 19, equipando el sistema público de salud. Ellos están arriesgando su vida por nosotros, pongámonos #ENSUSZAPATOS. @mercadolibre.arg #donacion #susanagimenez #quedateencasa #coronavirus #juntos #ayudar