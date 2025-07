Dalia Gutmann recordó cómo conoció a Sebastián Wainraich a los 13 años: “Pensé que era gay”

Lo que comenzó como una amistad entre vecinos del mismo barrio se transformó en una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino. Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich llevan más de dos décadas eligiéndose y construyendo una familia junto a sus hijos, Kiara y Federico. Durante su paso por +CARAS (CARAS TV), la humorista abrió su corazón en una íntima charla con Héctor Maugeri, donde compartió una divertida y emotiva anécdota sobre los inicios del vínculo y reveló qué fue lo que la enamoró del reconocido conductor. A 24 años de relación, aún no se casaron, y Dalia explicó el insólito motivo.

A sus 47 años, Dalia, hoy una reconocida figura del stand up —actualmente de gira con su unipersonal "Experiencia Dalia Gutmann"—, fue locutora antes de dedicarse plenamente a la comedia. Pero su historia con Sebastián Wainraich se remonta a su adolescencia temprana, cuando ambos vivían en el barrio porteño de Almagro. Con el tiempo, la radio, el humor y un sinfín de coincidencias los unió.

Qué enamoró de Sebastián Wainraich a Dalia Gutmann

"El amor no tiene mucha explicación. Me acuerdo que me enamoré un montón, sin darme cuenta", dijo. En un inicio, su vínculo fue netamente de amistad: "Éramos amigos del barrio, charlábamos, paseábamos y a mí me gusta la gente inteligente. Él se enamoró primero", reveló la humorista.

Con su característico humor, Dalia admitió no ser "fácil" en el amor. "Siempre me gustó gente muy particular. Cuando lo conocí tenía 13 años, vivíamos cerca y nos cruzábamos por el barrio. Después él se quedó pelado y yo no asocié que era la misma persona", contó entre risas, detallando su sorpresa al "reencontrarse" con el Sebastián de su adolescencia.

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich.

"Me fue enamorando su forma de ser y lo que hacía. Me escribía mails preciosos, era muy romántico en lo que me decía. Hay algo en su forma de ser que me gustó un montón. Es muy tranquilo y consistente. Me gusta mucho. Me contiene", describió, mostrando el lado más tierno de su relación.

La impresión Dalia Gutmann de Sebastián Wainraich

En sintonía con su relato cargado de humor, Dalia soltó un detalle desopilante: "Cuando lo conocí yo estaba de novia. En principio era mi amigo, no lo vi como un posible candidato. Pensaba que era gay. No pensé que podía gustar de mí. Primero fue una amistad que duró bastantes meses", confesó, sorprendiendo a Maugeri con esta revelación.

Dalia Gutmann en +CARAS.

Sin embargo, con el tiempo, la amistad se transformó en amor. Cuando volvieron a reencontrarse años después, Dalia recordó también la increíble conexión que tuvieron. "Fue muy loco, vivíamos a dos cuadras de distancia y era como una réplica de mi biblioteca, mis CDs, hasta el acolchado creo que teníamos el mismo", detalló.

El primer beso y la decisión de no casarse

"Él estaba muy insistente en un momento. Venía a mi casa. En esa época, te tocaba el timbre a las 2 de la mañana. Se hacían esas cosas. Todo medio desprolijo porque yo vivía con mis padres. Y una de esas veces que vino, chapamos", contó Dalia con picardía sobre el esperado primer beso.

Dalia Gutmann: "Me fue enamorando su forma de ser y lo que hacía".

Respecto a por qué no formalizaron su unión después de tantos años, la explicación es tan sincera como divertida: "Estamos juntos hace 24 años, desde el 2001. No nos casamos por lo mismo que nos mantiene juntos", reveló Dalia. "A él le hincha las bolas el tema de la celebración y yo amo ir a fiestas. Soy una gran invitada. Él todo eso lo detesta y se quiere ir primero. Entonces, yo digo: '¿casarme con este pibe?'. No lo hice porque respeté que a él no le interesa", sentenció, dejando en claro que el secreto de su amor radica en el respeto mutuo de sus personalidades, incluso en las diferencias más cotidianas.

Durante la charla con Héctor Maugeri en +CARAS, Dalia Gutmann recordó cómo conoció a Sebastián Wainraich y con humor contó detalles desopilantes de su historia de amor. De esta forma, gracias a pequeñas coincidencias, lo que comenzó como una amistad entre dos vecinos del barrio de Almagro se transformó en una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino.