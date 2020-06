Con tensión en el aire, Marcela Tauro debutó en "Fantino a la tarde"

Marcela Tauro volvió a la televisión y debutó "Fantino a la Tarde".Tras su repentina salida de Intrusos tras discutir al aire con Jorge Rial, hace dos meses, en el marco de la detención del Dr. Muhlberger, la panelista se retiró del ciclo y no volvió más.

Hubo reuniones y diferentes propuestas con el canal pero no llegaban a un acuerdo hasta que, finalmente, arregló su ingreso en "Fantino a la Tarde", el ciclo que conduce Alejandro Fantino. Al parecer fue el mismo periodista quien pidió tenerla en su equipo. También trascendió que Fabián Doman la había pedido para "Intratables" y el mismísimo Mariano Iudica la quería en la mesa de "Polémica en el Bar".

Marcela ayer se mostró feliz y así lo manifestó, pero también con tensión, dado que en ese panel se iba a reencontrar con Luis Ventura, ex compañero del ciclo de chimentos con quien estaba distanciada.

Al llegar a la mesa, vio que su ex compañero no estaba y su silla permanecía vacía, pero al rato, cuando el ciclo ya había comenzado, llegó Ventura, apurado y ocupó su lugar. "Mirá quien vino", dijo Fantino y agregó pícaro "Es como juntar a Palermo con Barros Schelotto", haciendo alusión al enfrentamiento entre los nuevos compañeros. Tauro, desde lejos lo saludó con una sonrisa y pidió tocarle el codo a lo que Venura respondió: "No hagamos una novela" y, a partir de ese momento, las tensiones se disiparon.

En otro segmento del programa, Marcela se refirió a su salida inesperada de Intrusos y a su conductor específicamente: "Rial me maltrató, ahí sentí el click ¿Por qué me está pasando esto? reflexionó y ahí fue el momento en el que internamente habría tomado la decisión: "Esto se terminó. No va más".

Tauro agradeció las innumerables muestras de afecto y publicó en sus redes la bienvenida recibida por Fantino quien deseó tenerla a su lado por muchos años.