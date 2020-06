Confirmado: Marcela Tauro dejó "Intrusos" y no volverá al panel

Cuando parecía que Marcela Tauro tenía todo encaminado para volver a "Intrusos en el Espectáculo", de hecho había tenido reuniones con las autoridades de América y el propio Jorge Rial ya había dado su aprobación, ahora al parecer, según información que brindó Angel de Brito en su cuenta de Twitter estaría confirmado que la panelista histórica del ciclo ya tendría decidido no regresar.

La última aparición de la periodista en el programa fue el 19 de mayo, y luego de un intercambio no muy amistoso con el conductor, al otro día no fue más al ciclo de espectáculos. Ella era pieza fundamental ya que desde hace 17 años era panelista de "Intrusos". Ahora, Tauro no dejaría la señal de Palermo ya que las autoridades del canal le hicieron un ofrecimiento.

“América le ofreció sumarse desde el lunes, al programa de Fantino. Si acepta, se cruzará nuevamente con su examigo Luis Ventura”, escribió Angel.

Marcela Tauro rechazó la oferta del canal de volver a Intrusos. America le ofreció sumarse desde el lunes, al programa de FANTINO. Si acepta, se cruzará nuevamente con su ex amigo Luis Ventura pic.twitter.com/TQUaoYpWI6 — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 23, 2020