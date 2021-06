La nueva vida de Tito Speranza en los medios

Tito Speranza logró crear su propio universo en los medios, luego de su irrupción como custodio de Ricardo Fort. Las apariciones iniciales en la pista de ShowMatch le posibilitaron generar un vínculo directo con el público. Gracias a las intervenciones en las que Marcelo Tinelli lo estimulaba para hablar en 2010, Tito supo aprovechar la situación y preparar un camino productivo. La exposición pública le abrió un campo que profundizó en su anhelo de sumar herramientas y sumergirse en el estudio.

Durante el 2020, en plena pandemia, el ex basquetbolista terminó la carrera de periodismo deportivo en la escuela ETER y obtuvo su título, tras tres años de cursada. De esta manera, Tito Speranza se formó con mayor marco y conocimiento en un espectro vinculado a los medios.

Tito Speranza incursiona una nueva vida en los medios

“Empecé a estudiar porque quería sumarle algo a mi vida que esté relacionado con el deporte. Además, pretendía sacarme la timidez y aprender cómo era la ‘cocina’ y hacer un programa desde cero” comentó Speranza en una entrevista.

El ex custodio de Fort habló sobre las peculiaridades de estudiar a su edad: “Fue algo tremendamente positivo, me abrió mucho la cabeza. Me hice amigo de mis compañeros pese a la diferencia de edad. Lo que no me gustaba era que los profesores me pusieran de ejemplo, no soy ejemplo de nada. Soy una persona más que decidió estudiar a los 40 y pico”.

Rápidamente se le abrieron las puertas en el medio a Tito Speranza, y se sumó al ciclo Mirada de Radio Continental, que se emite los sábados de 14 a 17. En ese espacio, Tito se desempeña como columnista de deportes, una materia que conoce al dedillo por sus años de basquetbolista y su desempeño como personal trainer.

Justamente para paliar las particularidades de la pandemia, Speranza agudizó el ingenio y frente a las restricciones para el trabajo en los gimnasios continúa con su labor de instructor en gimnasia por videollamada. Así transita sus días Tito, que indudablemente volverá en cualquier momento a la gran visibilidad con algún proyecto en la pantalla chica.

