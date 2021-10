Torres Zavaleta, el héroe de la Ellerstina en el Abierto de Tortugas

Sus expectativas para ser parte de la triple Corona del 2021 eran limitadas, ya que después de jugar el Abierto del Jockey con Ellerstina Pilot, Matías Torres Zavaleta (31) fue invitado por Facundo Pieres (35) a ser el segundo suplente de “La Zeta”. Agradecido por integrar una de las organizaciones más poderosas del polo, ya se resignaba a mirar desde afuera los torneos más seductores, y por eso programó para el 7 de octubre su boda civil con Carolina Dillon. Pero apenas comenzó el 81° Abierto de Tortugas, el destino le fue dando señales de que “algo” podía pasar... Primero se lesionó la muñeca el primer suplente, Lucas James (34), y en el debut de Ellerstina frente a Alegría, la imprevista lesión de Hilario Ulloa (35) en el sexto chukker le cumplió el sueño primario de debutar. Llamado entonces a ser titular en los partidos decisivos, en la final se calzó el traje de superhéroe para ayudar a los Pieres a derrotar a esa sombra negra llamada La Dolfina. Todo le salió redondo al ex delantero de La Natividad y La Ensenada: jugó a la altura de las circunstancias, fogoneó la jugada que sentenció la victoria y fue elegido el jugador más valioso del partido. Además, vivió su tarde de gloria ante su gente y su público, ya que Tortugas es el club que lo cobijó en Buenos Aires tras vivir su infancia en Huanguelén, cerca de Coronel Suárez: “Estoy emocionado, me costó mucho llegar hasta acá, nunca me imaginé esto. Fue un partido bravísimo que lo encaramos bien, por suerte pudimos mantener la diferencia que sacamos en un momento”, confesó el protagonista más buscado de la final.

Autor de dos goles y gestor del de Gonzalo Pieres (38) que selló el 11 a 9 final, Matías tuvo que controlar las emociones cuando se bajó del caballo. Todos querían felicitarlo, y hasta la madre de sus tres compañeros, Cecilia Pieres, no dudó en abrazarlo y agradecerle por su aporte a la causa. Pero quien más ansiosa lo esperaba fue su mujer, esa fiel compañera que todo polista necesita como el agua: “Con ‘Caro’ estamos de novios desde el 2005, llevamos seis años y una semana de casados. Pegamos onda desde el principio y me acompaña a todos lados, a todos los viajes y a todos los partidos. La vida del polista puede ser muy linda, pero es nómade, y ella se supo amoldar”, contó Matías, y aprovechó de paso para difundir la marca de trajes de baño (@mila.be) de la que ella es dueña.

Con la calidad que le garantizan los tres hermanos Pieres, Ellerstina usufructuó un período de plena lucidez en el partido, en el cuarto y quinto chukker, para revertir una desventaja de dos goles en una ventaja de tres. Así confirmó su reinado en Tortugas con un tricampeonato que lo consolida como máximo ganador (trece) de la Copa Emilio de Anchorena. Mucho tuvo que ver su capitán y goleador, “Facu” Pieres, palabra autorizada para resumir el porqué de tanta consideración a lo hecho por Torres Zavaleta. “Hilario (Ulloa) es el motor de nuestro equipo y lo extrañamos un montón. Cuando se lesionó tuvimos miedo, pero Matías se acopló perfecto al equipo y ganamos muy bien. Estoy feliz y contento por él, sé lo importante de esta oportunidad por todas las cosas que le pasaron en los últimos años. Nos encantó su juego y demostró que le da el cuero para este nivel”, explicó el lider de Ellerstina.

Bendecido con esta corriente de viento a favor que tanto ansiaba, el héroe de Tortugas volverá a tener su oportunidad en Hurlingham. Seguirá disfrutando cada minuto en la cancha para cerrar un año que dificilmente olvidará, ya que el 30 de diciembre será el capítulo dos de la boda con la mujer de sus sueños.