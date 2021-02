Ulises Bueno preocupado por la salud de su hija de 11 años con coronavirus

Ulises Bueno está pasando por un difícil momento. El cantante tropical confirmó que su hija Alma, de 11 años, tiene coronavirus y lo está atravesando aislada en su casa.

“La tenemos ahí cuidada. Está atravesando esta situación y tiene que estar encerradita", le dijo el músico en charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live.



Ulises reveló que en este contexto presentó a su nueva novia, sin embargo su hija no pudo conocerla ya que quedó aislada para evitar contagiarlos. "No puedo decir el nombre porque no le voy a cag... la vida. Estamos saliendo, no se puso título. Me enamoró todo, primero lo físico, después la persona y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí“, dijo sobre su incipiente relación.

El drama de Ulises Bueno con las drogas: "Sentí que me moría"

Durante 2020, Ulises Bueno se atravió a una gran confesión. El cantante estuvo como invitado a PH Podemos hablar y allí reveló el duro momento que atravesó por su adicción a las drogas.



"Pedí ayuda porque no soportaba estar tanto tiempo drogado. Sentí que me moría. Trabajaba y consumía de lunes a viernes y la adicción fue haciéndose cada vez más fuerte", relató y enseguida Andy lo felicitó por lo bien que lo vio y el siguió.

"Estoy distinto, estoy mejor, hice clic mientras miraba una serie de Nicky Jam y vi que el salió de todo eso. Sentía que me estaba muriendo e hice una clínica en mi casa. Llamé a mi vieja y lo pusimos en marcha. Una noche soñé que vi mi velatorio, me desperté transpirado y ese día hice el clic y dije 'esto no va mas'. Estuve preso de las drogas por 17 años, no salía al patio a tomar mate. Excesos todo el tiempo", relató