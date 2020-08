Ángel de Brito reveló qué famoso cantante pretende a Cinthia Fernández

Ángel de Brito contó quién fue uno de los artistas argentinas que intentó conquistar el corazón de Cinthia Fernández. Se trata nada más y nada menos que de Ulises Bueno, quien participó del Bailando 2019 junto a la celebridad televisiva de 31 años y Martín Baclini.

"Te gustaría Ulises Bueno de jurado", le preguntaron los fanáticos al periodista de 44 años en sus redes sociales y este confesó un detalle del cuartetero que lo une a la mediática: "Ya les conté los perros que le tiró a @cinthia_fernadez_".



Cabe recordar que desde la polémica ruptura con el empresario de 37 años, a fines de octubre del año pasado, no se le conoció una nueva pareja. Sin embargo, en noviembre del 2019 reveló que tenía un candidato que le enviaba flores a su domicilio.

"Me llegó una maceta gigante con miles de flores. Las tuve que dejar en la garita de seguridad de mi barrio porque no sé como llevarla. Metí la pata y le pregunté a Martín si había sido él, pero parecía que no", confesó Fernández en aquel entonces.

Ahora, el conductor de Los Ángeles de la Mañana fue quien contó que uno de los hombres que la pretendían era el cordobés, pero no reveló si se trataba de la misma persona que la agazajaba tras la separación de Baclini.