Julieta Díaz hizo un desesperado pedido a raíz de un accidente doméstico

La actriz Julieta Díaz, realiza la cuarentena con gran responsabilidad y en ese sentido, es muy rigurosa respecto de las personas que pueden entrar o no a su casa.

Sin embargo, un intruso sin pedir permiso, ingresó por la ventana de la vivienda que comparte con su pequeña hija Elena de cinco años y ante la desesperación, la actriz sólo atinó a tomar a su hija en brazos y gritar.

El visitante en cuestión es nada menos que un murciélago que la sorprendió con su vuelo rasante por la casa. Julieta lo perdió de vista y empezó a buscarlo por los rincones, pero el animal no apareció.

Está desesperada porque no sabe si aún permanece adentro de la casa o ya se fue. Ante esto, Julieta escribió un mensaje en twitter para que la ayuden a resolver el tema.

Me ayudan con algo? Anoche se metió un murciélago en mi casa y no sé si salió de nuevo o está adentro. Buscamos x todos lados y nada. Estoy con mi hija y no sé qué hacer. Necesito una agencia o un especialista que venga a casa, lo encuentre y lo saque 🙏🏽🙏🏽🙏🏽