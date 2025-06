El difícil camino de la China Ansa: de dormir en la calle al éxito en Telefe

China Ansa, a los 17 años, no sabía si estudiar Psicología o Comunicación. En un test vocacional, la consigna fue clara: dibujar cómo se imaginaba en 20 años. Y, casi como una señal del destino, se dibujó sobre un escenario recibiendo un Martín Fierro. Exactamente 17 años después —el año pasado—, esa imagen se volvió realidad: la periodista subió al escenario del Hotel Hilton para recibir el premio a Revelación por su trabajo en Escape perfecto.

Ansa conduce actualmente dos programas en Telefe: El noticiero de la gente y un programa especial de La Voz Argentina. Además, condujo hasta el año pasado junto a Iván de Pineda el programa que le dio su primer Martin Fierro, Escape Perfecto. En diálogo con La Nación, contó que aún no termina de caer en lo que está viviendo. “Tengo una montaña rusa de sensaciones”, admitió.

China Ansa e Iván de Pineda

Así ha sido el duro camino de la China Ansa: de dormir en la calle al éxito en Telefe

El presente brillante contrasta con un pasado lleno de sacrificios. Criada en Avellaneda, China vivió siempre con su madre, a quien describe como su “gran debilidad y maestra perfecta”. Trabajó desde joven para costear sus estudios en la UBA. Fue moza, secretaria, operadora de call center, y durante años atendió en un restaurante de sushi en Puerto Madero con jornadas que terminaban a las 4 de la mañana.

China Ansa

Sin contactos en el medio, repartió currículums hasta que una amiga del colegio, que trabajaba en Grupo Indalo, la ayudó a ingresar. Empezó cargando datos en radios como Pop, Mega y Radio 10, luego pasó a C5N como trafficker y más tarde como implementadora de PNT. Un día, el meteorólogo faltó, y ella ocupó su lugar frente a cámara. “Siempre quise tele. Yo sabía que tardaría, pero que llegaría”, aseguró.

El recuerdo más triste de la China Ansa: una noche en una plaza

En su paso por PH: Podemos Hablar, Ansa abrió su corazón y habló sobre su infancia. “Con mi mamá dormimos una noche en una plaza porque no teníamos dónde vivir”, reveló. “No es que no teníamos para comer, pero no conseguíamos un alquiler sin garantía”.

En ese mismo programa, al momento de pedir un deseo, se quebró: “Que se lleve el agua algunos momentos no muy felices de mi infancia. Para poder cortar y barajar de nuevo. Así que soltarlo, finalmente”. Y agregó: “A todos los que pusieron piedras en el camino, soltarlos”.

Hoy, a los 34 años, la China Ansa es una de las periodistas más queridas de Telefe. Con una hija pequeña, un bebé en camino, una carrera en ascenso y un Martín Fierro bajo el brazo, demuestra que los sueños, incluso los que parecen más difíciles, pueden cumplirse.

